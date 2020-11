La madre María Elena Ortega denunció la desaparición de su menor hijo, Ray Ángel Amesquita Ortega (12), ante la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú. Según información de la progenitora a La República, el adolescente salió de su vivienda el día de ayer, 2 de noviembre, para comprar un lápiz en una tienda cercana.

“Salió alrededor de las 10.30 de la mañana para comprar. Me dijo ‘mamá ya vengo’, necesitaba para hacer sus tareas. Desde ahí, no regresó”, indicó a La República. La familia salió en busca del niño al notar que no retornaba al inmueble ubicado en Ate Vitarte.

Los familiares salieron a buscar información mediante cámaras de video. En uno de los materiales audiovisuales se observa al menor pasar por una calle de la comuna junto a un desconocido. “En el video se ve a mi hijo con un hombre, pero ahí se nota que se aleja cuando está cerca a la policía”, señaló.

La madre continúa la búsqueda del menor y puso su denuncia ante la comisaría del sector. Hasta el momento, le han brindado dos llamadas de una posible pista del paradero de su menor hijo. “Nos han dado una información y estamos revisando las cámaras de seguridad antes de la Carretera Central porque cerca ahí hay un descampado”, explicó María Elena Ortega.

Denuncia policial de menor desaparecido. Foto: PNP

“Otra información es que se haya ido a Villa María del Triunfo, aún estamos viendo”, aseveró la progenitora. Ellos también mencionaron que Ray Amesquita Ortega vestía buzo de colegio, con rayas celestes; una polera ploma y sandalias.

Si usted cuenta con información del menor de edad, no dude en llamar al número 981 097 685.

Importante

Si usted desconoce el paradero de algún familiar, póngase en contacto la comisaría más cercana o llamé al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140/ 330-7068/ 942072845. También puede contactarse a la línea gratuita 114. Recuerde que no debe esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.