Puente Piedra: incendio deja en la calle a cuatro familias

Cuatro familias se quedaron sin vivienda debido a un incendio en el distrito de Puente Piedra. Aproximadamente a las 2.00 a. m. de este lunes 2 de noviembre, un cortocircuito causó el siniestro que no dejó victimas mortales, ni heridos.

El fuego consumió en pocos minutos las casas y dejó a los dueños e integrantes de estas sólo con sus vestimentas puestas. Esto ocurrió en el asentamiento humano, tercera etapa de Laderas de Chillón.

La señora Janina Beltrán, miembro de una de las familias afectadas, había alquilado un cuarto frente a su vivienda debido a que estaba en construcción. Llevó todas sus cosas de las cuales ahora solo quedan cenizas. Entre llanto, cuenta que hace más de diez años viven ahí y que, durante todo este tiempo, las autoridades municipales no les brindan el apoyo de poder obtener el servicio de agua potable.

“Lo he perdido todo. Se quemaron las camas de mis hijas. Así como he salido, así hemos quedado. Por favor, pedimos ayuda a las autoridades. Si hubiésemos tenido agua no hubiese pasado eso . Mire cómo está las luces, como tela de araña. Señor alcalde ayúdenos por favor”, contó muy afectada.

Otra de las familias perjudicadas es la del señor Rodolfo Guillén Gómez, padre de cuatro menores, que durante este fin de semana, fueron de visita a la casa de su suegra. Este lunes 2, llegó a su casa muy temprano y encontró todo destruido. Sin embargo, agradece que no estuvo con su familia en el momento del siniestro.

“Gracias a Dios que mis hijos no han visto esto. Estamos con la cabeza volada. No sabemos qué hacer. Pedimos que nos habiliten algo. Espero que nos apoyen para pasar la noche, por favor, ayúdenos”, señaló el señor Guillén, quien también perdió todo, fruto del trabajo de años.

Las cuatro familias hace un llamado a la solidaridad de las personas. Si usted desea brindar su apoyo, puede realizar depósitos al número de cuenta BCP N°194 - 96436184-0-84 a nombre del señor Rodolfo Guillén Gómez y 0011-0057-0208902122 en BBVA.