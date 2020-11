La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que no es “factible” ni “prudente” permitir el ingreso de 5.000 hinchas al Estadio Nacional para el duelo entre Perú y Argentina por las Eliminatorias de Qatar 2022, el cual se jugará el próximo 17 de noviembre. Según manifestó, su opinión está basada en no acelerar la llegada de la segunda ola de la COVID-19 en el país.

Su respuesta se enmarca en el pedido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para permitir el regreso del público a los estadios, específicamente al partido Perú versus Argentina. Como había indicado Walter Martos a Latina, Agustín Lozano, presidente de la FPF, le transmitió su deseo de que la selección cuente con el apoyo del 13% del aforo del Estadio Nacional.

Mazzetti: no es factible la presencia de hinchas

La titular del Minsa consideró que aún no es “prudente” respaldar el ingreso de los hinchas al espectáculo deportivo, ya que el gobierno todavía está en proceso de detener la pandemia de la COVID-19 en el país. Según manifestó, su postura ya había sido elevada al Consejo de Ministros.

“Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo. Quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades. Nos han solicitado opinión (al Ministerio de Salud) en el Consejo de Ministros, hemos opinado que no es factible”, relató en diálogo con Canal N.

¿Cuál fue el pedido de la FPF para el Perú vs. Argentina?

La Federación Peruana de Fútbol solicitó el regreso del público a los estadios para el encuentro de la selección peruana ante Argentina el próximo 17 de noviembre por las Eliminatorias a Qatar 2022.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, conversó con Martos para pedir el ingreso de los hinchas al Estadio Nacional. Durante la reunión, como detalló el titular del Consejo de Ministros, el dirigente deportivo presentó la propuesta de control y supervisión del ingreso y salida de los asistentes al coloso de José Díaz.

“El aforo del Nacional es de 38.000 personas y ellos están proponiendo que haya una asistencia de 5.000. Ya nos han hecho una exposición de cómo sería el ingreso, el distanciamiento social, el uso de mascarillas”, explicó Martos a Latina.

Asimismo, Martos comentó que se iba a evaluar el pedido durante el Consejo de Ministros. Además, también se refirió a la solicitud pasada de la FPF para el partido ante Brasil, jugado el 13 de octubre, en el que no se concretó el ingreso de los hinchas al Estadio Nacional.