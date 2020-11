La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, sostuvo que no es “factible” permitir el ingreso de 5.000 hinchas al Estadio Nacional para el duelo entre Perú y Argentina por las Eliminatorias de Qatar 2022 el próximo 17 de noviembre, a razón de no acelerar la llegada de la segunda ola del nuevo coronavirus a nuestro país.

En diálogo con Canal N, la titular del Minsa consideró que respaldar el acceso de aficionados al espectáculo deportivo no sería “prudente” frente a las medidas del Gobierno para detener la pandemia de la COVID-19, y que esta posición ha sido elevada al Consejo de Ministros.

“Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo. Quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades. Nos han solicitado opinión (al Ministerio de Salud) en el Consejo de Ministros, hemos opinado que no es factible”, relató.

Como se recuerda, durante la última semana de octubre el primer ministro Walter Martos dejó abierta la posibilidad de permitir el ingreso de hinchas al Perú-Argentina con un aforo aproximado del 13%, traducido en no más de 5.000 asistentes. Esto luego de recibir la propuesta formal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Restricción de vehículos particulares en domingo

De otro lado, la ministra Pilar Mazzetti adelantó que la restricción de vehículos particulares los días domingo continuará en las próximas semanas en vista de sus resultados favorables.

“La respuesta que hemos tenido a las restricciones del domingo han sido muy importantes y las juzgamos muy positivas. Es muy importante que tengamos la menor circulación posible, de tal manera que disminuyan los riesgos en las personas y por el momento se va a mantener. No le podría decir (cuándo acabará la restricción), cada semana (estamos) evaluando resultados, y de acuerdo a eso se toman las decisiones”, afianzó.

