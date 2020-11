Callao: PNP interviene fiesta por Halloween y captura a expresidiario con arma de fuego

En medio de los operativos del fin de la semana contra las fiestas clandestinas, la Policía logró la detención de un hombre que portaba un arma de fuego sin licencia.

Los agentes de la comisaría Ciudadela Chalaca llegaron hasta un inmueble en el Callao e intervinieron a los asistentes. Entre ellos se identificó a Ricardo Tardillo, de 31 años de edad.

Este hombre había estado en la cárcel precisamente por tenencia ilegal de armas desde el 2009, pero salió libre a mediados de este año tras recibir un beneficio penitenciario. Sin embargo, también es acusado de robo agravado y otros delitos. Cuando se encontraba en la comisaría, el acusado se puso a llorar y aseguró que el arma no era de él.

“Que sus lágrimas no lo engañen, se trata de un feroz sujeto que ha estado en la cárcel y cuenta con una serie de antecedentes, tales como tentativa de homicidio, tráfico ilícito de drogas y lesiones por pistola”, señaló el coronel PNP Miguel Bolaños, jefe de la División Policial Callao 1, a América Noticias.

Además negó que haya estado implicado en otros ilícitos y dijo que actualmente trabajaba como fumigador y había ingresado a una conocida universidad particular.

“En prisión he acabado toda mi secundaria. He postulado a la UTP para una carrera y la he agarrado”, declaró durante el interrogatorio.

Finalmente, consciente de que había incurrido en una falta por participar en una reunión social prohibida, el presunto delincuente dejó un mensaje a la ciudadanía.

“Le recomiendo a la sociedad que hay que ser más responsable, más consciente”, agregó Tardillo, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

En tanto, el coronel Bolaños pidió a la ciudadanía a confiar en la PNP y denunciar todo delito del que tengan conocimiento.