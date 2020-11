Chorrillos: delincuentes armados asaltan spa en presencia de niña

Cámaras de seguridad registraron el asalto perpetrado por dos sujetos en un spa de la urbanización Túpac Amaru, en el distrito de Chorrillos.

En las imágenes, se observa cómo los malhechores ingresan al local provistos de armas de fuego y amenazan a la trabajadora que atendía en ese momento.

Los sujetos la obligan a entregar el dinero recaudado en todo el día, pero además le exigieron sus pertenencias y rebuscaron en todos los cajones. Al final, se llevaron una mochila con dinero y objetos de valor.

Los delincuentes actuaron con gran violencia a pesar de que en el establecimiento se encontraba la hija de la trabajadora. “La niña ha presenciado todo, ni siquiera han tenido un poco de compasión por la criatura que ha estado observando ahí”, declaró la dueña del spa a 24 Horas.

La negociante aseguró que, en los 15 años que tiene su local, ha sido víctima de cinco robos. Además, denunció que, a pesar de haber dado parte a la Policía, no recibe apoyo.

“En las primeras veces yo he ido a denunciar a la comisaría. Le he llevado los videos e, incluso, el policía ha venido a constatar, pero no hacen nada”, reclamó.

Los vecinos de la zona también aseguraron ser constantemente atacados por los delincuentes, quienes cometen sus fechorías en cualquier momento del día, según contaron.

“Esta cuadra se ha vuelto muy peligrosa, no dejan trabajar tranquila. Uno se quiere reinventar, pero no se puede. Son demasiados los asaltos y no respetan a los niños. Ya estamos cansados de esto”, aseveró una vecina.