Arequipa: EsSalud responde sobre concentradores de oxígeno que no son usados

Un informe de Contraloría reveló que 200 concentradores de oxígeno en la Villa de Cerro Juli, en Arequipa, no son utilizados porque se recalientan ante un funcionamiento prolongado. Al respecto, EsSalud emitió un comunicado donde refiere que dicho centro de atención de pacientes con COVID-19 fue implementado y equipado por Reconstrucción con Cambios.

“La red Arequipa solo opera el establecimiento que le fue cedido, e inició su puesta en marcha con todo el equipamiento recibido al momento de su entrega”, señala.

Precisa también que durante la etapa de implementación se identificó que los concentradores de dicha villa no contaban con la potencia necesaria para la adecuada oxigenación de los pacientes con COVID-19, producto de la altura de la zona.

Frente a esta situación, fue necesario instalar más de 200 balones para garantizar la correcta recuperación de los enfermos.

Como se recuerda la Villa Cerro Juli se inauguró el 19 de julio, con la presencia del presidente, Martín Vizcarra, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti y la directora ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli. Aquella vez, también se presentaron los concentrados que estaban conectados a las camas de hospitalización.

Otras deficiencias

El informe de Contraloría también advertía del riesgo de infecciones intrahospitalarias en la Villa de Cerro Juli, pues no se cumplirían las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, no habría un adecuado traslado de residuos sólidos. Asimismo, se notificó que la dotación de EPP no es continua, lo que ocasionaría la reutilización de mandilones o mascarillas N95.