Vacunas: aún se puede firmar con AstraZeneca

Tras el anuncio de que Perú no estará entre los países que recibirán la potencial vacuna del laboratorio AstraZeneca/Oxford, cuya producción para toda Sudamérica se iniciará en un par de semanas en Argentina, fuentes de la Comisión Multisectorial revelaron a La República que no se ha descartado que el país también acceda a ella.

La farmacéutica del Reino Unido no habría mencionado a nuestro país porque hace unos días el Gobierno peruano creyó conveniente no firmar un acuerdo por la poca información entregada. En su momento, el premier Walter Martos y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, detallaron que el laboratorio no entregó datos sobre los resultados de los ensayos de su candidata a vacuna.

Pese a ello, La República pudo conocer que la oportunidad de firmar un acuerdo para acceder a las vacunas aún está abierta. Y es preciso recordar que Perú es parte de la alianza Covax Facility, y AstraZeneca está dentro de esta iniciativa, por lo que de una u otra manera el país sí podrá acceder a las vacunas de este laboratorio.

¿Y los ensayos?

En tanto, los ensayos clínicos de AstraZeneca, así como los de Johnson & Johnson, sí se realizarán en el Perú, pues estos ya están autorizados por el Instituto Nacional de Salud (INS). Incluso, fuentes de este diario adelantaron que la inscripción de los voluntarios empezaría entre los días 6 y 8 de noviembre.

AstraZeneca realizará ensayos con 5.000 participantes peruanos, mientras J&J hará lo propio con otros 6 mil de tres regiones del país. El hospital Rebagliati será uno de los centros donde se realizarán los ensayos de este laboratorio.

Como se sabe, el retraso se debió a la suspensión de pruebas a nivel mundial luego de reportarse dos voluntarios (uno de cada laboratorio) que presentaron reacciones adversas.

Sinopharm

Avances. Eduardo Ticona, investigador principal de los ensayos del laboratorio Sinopharm que se realizan en San Marcos, confirmó que hace tres días se logró enrolar a los 3 mil voluntarios requeridos, de los cuales el 50% son mujeres. También hubo presencia de adultos mayores. El médico consideró que a inicios de diciembre se culminará con la investigación.