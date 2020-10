Padres de niña que falleció por difteria dieron positivo a la enfermedad

El padre de la menor de cinco años diagnosticada con difteria el pasado martes 27 de octubre confirmó a La República que tanto él como su esposa dieron positivo a la enfermedad.

La hermana de la niña, quien falleció este viernes 30 de octubre cerca de la medianoche por un paro cardiorespiratorio, dio negativo y se encuentra estable, agregó.

Sobre el caso, indicó que recibió el medicamento conocido como antitoxina diftérica que se requiere para tratar la enfermedad; no obstante, no habría reaccionado bien, ya que comenzó a presentar problemas cardíacos.

“Antes de poner el insumo me dijeron que el riesgo era poco, por eso yo confié en los médicos y firmé para que le pongan el insumo. Yo como padre la he visto y no había reaccionado como debería ser. Ayer a las 7 de la mañana me informaron que a mi hija le había dado tres paros cardiorespiratorios, uno a las 12 de la madrugada, a la 1 am y a las 4 am.”, contó el progenitor a RTV.

El Ministerio de Salud, en tanto, informó en un comunicado que la causa de deceso se debió que la menor ya presentaba “complicaciones cardiacas severas conocidas como miocarditis diftérica, incluyendo arritmias ventriculares de alto riesgo, los efectos más temidos de esta enfermedad...".

Es decir, antes de suministrarle dicho medicamento, la niña ya habría presentado problemas en el corazón propios del desarrollo de la enfermedad. Desafortunadamente, después de aplicarle la medicina, estos problemas cardíacos persistieron provocándole la muerte.

Comunicado del Ministerio de Salud. Foto: Minsa

El progenitor pidió ayuda a las autoridades para poder darle cristiana sepultura a su pequeña hija en su ciudad natal, Contamana, región de Loreto: “Solicito al presidente Vizcarra que me apoye en eso, para trasladar a mi hija a la ciudad de Contamana.”.

Alerta epidemiológica

Luis Suárez, viceministro de Salud, anunció en la conferencia de prensa del pasado martes 27 de octubre, donde informó del caso de difteria, que el Minsa declaró una alerta epidemiológica para que todos los servicios de salud del país monitoreen y reporten casos sospechosos.

Otras de las acciones fue implementar una jornada de vacunación en la zona donde vive la paciente, así como realizar una encuesta para ver cuántas personas estaban inmunizadas.

¿Qué es la difteria?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la difteria es una infección causada por la bacteria Corynebacterium Diphtheriae, la cual es contagiosa.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y cinco días después de la exposición y pueden ser desde leves hasta graves. A menudo se presentan de modo gradual, empezando por dolor de garganta y fiebre.

Una lesión típica de la enfermedad es una placa blanquecina que aparece en diferentes lugares de la cavidad bucal, aunque es más frecuente en la faringe o las amígdalas.