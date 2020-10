Deudos de víctimas de feminicidio realizan vigilia para exigir justicia por mujeres asesinadas y desaparecidas

Pese a su dolor, un grupo de mujeres, familiares de víctimas de feminicidios, se ha organizado para exigir justicia. Numerosas veces realizan protestas, marchas y plantones con un solo objetivo: obtener sentencias justas para los asesinos de sus hijas, hermanas o madres. Esta vez realizarán una vigilia frente al Palacio de Justicia para pedir celeridad en las investigaciones de estos crímenes.

Este evento organizado para las 5.00 p. m. de este sábado 31 de octubre también es para pedir la búsqueda de las mujeres que desaparecieron en el Perú.

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2020 se produjeron más de 100 feminicidios, mientras que de enero a setiembre del 2020, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Reniped) reportó a 8.275 mujeres en esta categoría, entre las que se incluyen a niñas y adolescentes.

“Vamos a realizar una vigilia por nuestras asesinadas y desaparecidas. Vamos a encender velas porque es símbolo de una luz de esperanza de acceso a justicia y tambien para que las desaparecidas regresen a casa a salvo”, señala Sandy Evangelista, vocera del colectivo Familias Unidas por Justicia, que organiza esta significativa actividad.

La activista recordó que hay muchos casos penales por feminicidio a los que no se les está dando la celeridad correspondiente. “También hay muchos prófugos, pero no están incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior”, señaló.

“Está el caso de Erika Oblitas, donde su mamá está exigiendo justicia porque el 10 de diciembre vence la prisión preventiva del feminicida. Aún no lo sentencian... la víctima no falleció en el momento de la agresión sino diez días después este sujeto no sería a ser condenado a cadena perpetua porque según la ley no es un feminicidio agravado”, indicó.

En esa línea, mencionó a otra víctima. “También está el caso de María Alvarado, donde al asesino le ha sido extendida la prisión preventiva, pero aún no se hacen las pericias ni la reconstrucción del crimen (el feminicidio fue perpetrado en diciembre del 2019)”, manifestó Evangelista.

Por otro lado, añadió: “En el día a día vivimos el abandono del Estado, si bien es cierto los hijos y las hijas recogen un subsidio de 300 soles mensuales, es prácticamente 10 soles por día”.

“Hay un dicho que manejamos que es ‘sin justicia no hay duelo’, no podemos vivir nuestra pena porque no encontramos justicia”, reflexionó Sandy.

Cómo denunciar casos de violencia contra la mujer

Recuerde, si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).