Contraloría detectó que 200 concentradores de oxígeno en la Villa EsSalud de Cerro Juli, no son utilizados porque se recalientan ante un funcionamiento prolongado. Ante ello, se recurre a los balones de oxígeno. La entidad de control realizó la inspección el 30 de setiembre.

Dichos equipos médicos son destinados generalmente a pacientes leves de coronavirus, que requieren un flujo de oxígeno menor a 10 litros por minuto. Una ventaja es que no requieren recarga. Sin embargo, Contraloría halló que están inservibles.

“(Los concentradores) no son utilizados para el suministro de los pacientes hospitalizados que lo necesitan, debido a que se recalientan y apagan cuando su uso es continuo y prolongado”, indica en su informe. Añade que la situación pone en riesgo la salud de los enfermos que necesitan un suministro continuo de oxígeno.

La Villa de EsSalud de Cerro Juli se inauguró el 19 de julio, con la presencia del presidente Martín Vizcarra, la ministra de Salud Pilar Mazzetti y la directora ejecutiva de EsSalud Fiorella Molinelli. Aquella vez, también se presentaron los equipos que estaban conectados a las camas de hospitalización.

Otras deficiencias

El informe también advierte del riesgo de infecciones intrahospitalarias en la Villa de Cerro Juli, pues no se cumplirían las medidas de seguridad. Por ejemplo, no habría un adecuado traslado de residuos sólidos. Asimismo, se notifica que la dotación de EPP no es continua, lo que ocasiona la reutilización de mandilones o mascarillas N95.