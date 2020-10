El precandidato presidencial por el partido Vamos Perú , Virgilio Acuña Peralta , fue acusado por tocamientos indebidos . La denuncia fue formalizada ante el Ministerio Público (MP) el último 20 de setiembre, por lo que el abogado de la víctima, Manuel Bardales, solicitó mayor celeridad en la investigación preliminar.

Según la denunciante, el hecho ocurrió el 1 de marzo de este año en el restaurante La Rosa Náutica . En el lugar mantuvieron una reunión para tratar temas sociales, ya que la afectada reside en Estados Unidos (EE. UU.) y se dedica a la filantropía.

“Conocí al señor Virgilio en una conferencia en el mes de febrero. A mi retorno al país me invitó a una cena en la Rosa Náutica, hablamos de labor social, de su trabajo. Dijo que le gustaría conocer mi lado peruano porque mi lado americano ya lo conoció y era muy seria, me dijo que las mujeres peruanas son alegres”, indica en su testimonio.

Contó que conversaron en el restaurante y que allí le preguntó si la podía abrazar. También que la tocó sin su consentimiento.

Mientras eso ocurría, ella quedó en shock, pues le recordó el episodio de abuso sexual que sufrió cuando era adolescente. Indicó también que tuvo que viajar de inmediato, por lo que no realizó la denuncia en ese momento.

Cuenta también que ella retornó al país en un vuelo humanitario, pero cuando se acercó a la Policía Nacional del Perú (PNP) para hacer la denuncia, no quisieron recibirla . “Los policías no quisieron tomar mi denuncia, me dijeron que no, que vaya a hacer una denuncia penal”, señaló.

Virgilio Acuña responde a la denuncia

Por su parte, el acusado negó a través de sus redes sociales la denuncia, indicando que es una treta política en su contra.

“Denuncio públicamente que el congresista José Vega y Carlos Armas me han amenazado de muerte, además de difundir un delito de acoso, el cual rechazo categóricamente . Las amenazas de los cuellos blancos y apristas no me harán retroceder. Menos, de unos impresentables”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Niego tajantemente las acusaciones de tocamientos indebidos. Acuso esta difusión, justo cuando lanzo mi precandidatura, totalmente política, como venganza del congresista Pepe Vega, de UPP. Ayer me lo hizo saber, aparte de amenazarme de muerte. Pediré garantías para mi vida”, agregó para finalizar.