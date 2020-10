Villa El Salvador: roban S/24.000 a empresaria que acababa de retirar dinero de banco [VIDEO]

Una mujer denunció haber sido víctima de un asalto luego de retirar S/24.000 de un banco BCP en la zona industrial de Villa El Salvador.

La agraviada contó a América Noticias que acudió a la entidad financiera y solicitó que colocaran el monto en un sobre, el cual introdujo en un canguro debajo de su mameluco.

Tras hacer la transacción, la empresaria abordó una mototaxi y a tres metros de llegar a su vivienda, dos delincuentes armados la interceptaron para exigirle que entregue el efectivo. La mujer dijo que por temor no opuso resistencia.

“Muy rápido me bajó el cierre del mameluco y me dijo dame la plata que tienes en el canguro (...) Si gritaba, me disparan para callarme, si tocaba mi puerta, igual. Entonces dije que ya perdí”, relató.

Además de llevarse los billetes, los malhechores robaron dos celulares y realizaron tocamientos indebidos a su víctima mientras revisaban si tenía más objetos de valor escondidos.

De acuerdo al citado medio, dos vehículos fueron captados siguiendo a la mototaxi en la que iba la negociante antes del asalto y luego huyeron a toda velocidad.

A la mujer le pareció extraño que los hampones supieran en qué parte llevaba el efectivo, por lo que hizo la denuncia ante la Policía y pide que se indague para dar con los responsables.

“Yo quiero que se investigue al banco, que proporcionando las cámaras ayude a identificar si hubo algún movimiento extraño entre los clientes o el personal que trabaja ahí”, manifestó.

El caso se encuentra en manos del Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador.

