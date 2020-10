Trujillo: advierten atentados contra patrimonio arqueológico

En solo una semana se alertó sobre dos nuevos atentados contra el patrimonio arqueológico ubicado en la provincia de Trujillo.

El primero de ellos se dio dentro del área del Complejo Arqueológico de las Huacas del Sol y La Luna (Moche), en el que se colocó un container de residuos contaminantes y basura, que generaban una afectación al entorno paisajístico de la zona. Además es infeccioso y visible para los nuevos turistas que llegarán al recinto ante la reactivación de actividades programadas para el cuatro de noviembre.

El segundo caso se reportó en la quebrada Santo Domingo, ubicado en el distrito de Laredo. Este espacio cuenta con talleres líticos y geoglífos prehispánicos que aún no son estudiados e investigados del todo por parte del Ministerio de Cultura.

Un grupo de ciclistas llegó al lugar para realizar una visita pese que ello se encuentra prohibido, ya que el lugar aún no cuenta con delimitaciones ni señalizaciones para impedir daños en el área. Esto se agrava ante el uso de vehículos menores.

Por su parte, el fotógrafo documentalista y uno de los principales denunciantes de atentados contra la zona, José Carlos Orrillo, lamentó el hecho.

“La quebrada Santo Domingo cuenta con vestigios arqueológicos que se encuentran precisamente sobre la superficie del terreno. Muchas veces no son apreciables a simple vista por lo que no pueden ingresar grupos de visitantes. El recinto no está abierto al turismo”, dijo.