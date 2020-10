Piura: identificarán a estudiantes para que integren programa Aprendo en casa

Luego de su reactivación, el Comité Multisectorial de Talara (CMT), liderado por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Talara, región Piura, iniciará el proceso de identificación y captación de estudiantes para integrar el programa Aprendo en casa.

La UGEL Talara reportó a finales de julio un 97,5% de participación de estudiantes y docentes de los diferentes centros educativos de la provincia, en el programa educativo no presencial Aprendo en casa, faltando solo un 2% de estudiantes que no participan en dicho programa

En ese sentido, los integrantes del Comité Multisectorial de Talara acordaron coordinar con tenientes gobernadores, Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (Demuna), y Juntas Vecinales de cada distrito de la provincia para identificar y captar a aquellos estudiantes que no estén recibiendo las clases del programa Aprendo en casa por múltiples razones.

La dirección de UGEL Talara informa que los estudiantes que no hayan recibido clases en lo que va del año tendrán la oportunidad de nivelarse en diciembre, donde la UGEL entregará a los estudiantes un folio con actividades escolares, para desarrollarlo entre enero y febrero, y luego entregarlo a los directivos con la finalidad de pasar al siguiente grado.

Luego se brindará un reforzamiento especial desde marzo hasta junio. No obstante, se advirtió que los estudiantes que recibieron clases de Aprendo en casa y no han reportado nada, no pasarán de año.

Gestionan presupuesto

Ante el CMT, la UGEL Talara informó que gestiona ante el Ministerio de Educación (Minedu) un presupuesto para la compra de datos y brindar a los estudiantes para activar su celular.

De igual forma, el CMT solicitó a las municipalidades de la provincia, sumarse al esfuerzo de la compra de datos, la instalación de antenas satelitales y la donación de celulares o radios para beneficiar a los estudiantes de Centros de Educación Básica Regular (CEBR) y Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de aquellas zonas urbano marginal para que continúen con la estrategia de Aprendo en casa.

Por último, destacaron el avance del Centro Educación Básica Especial (CEBE) Juan Bosco ubicado en el distrito El Alto, provincia de Talara, tras haber incrementado su número de estudiante de 4 a 17. El CEBE, pueden admitir estudiantes hasta los 20 años, luego pasan al Centro de Educación Técnica Productiva (Cetpro) para ser adiestrados en la una carrera técnica de acuerdo a su desempeño.

El CMT es integrado por la UGEL Talara, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Demuna, Tránsito y Vialidad, y Oficina de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Talara, Centro de Emergencia Mujer, Subprefectura, Municipalidad del distrito El Alto, Policía Nacional del Perú y Ministerio de Salud (Minsa).