El hospital Goyeneche contrató a Pazemi Solutions Systems SAC para el mantenimiento de su central telefónica en agosto de este año. Este servicio no tendría nada de peculiar si no fuera porque el gerente administrativo de la mencionada empresa es Bruno Michael Ramos Salas, hermano de Lesli Ramos Salas, actual secretaria del gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino. El parentesco familiar fue verificado con sus respectivas fichas Reniec. Ello constituiría tráfico de influencias.

La contratación de Pazemi se dio cuando Nova Palomino era director del Goyeneche y Lesli Ramos laboraba, también, como su secretaria en ese nosocomio. La empresa renovó el cableado y teléfonos para la interconexión de los siete pabellones del nosocomio por el monto de S/ 8.575 soles. La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Goyeneche, el 21 de agosto, dio conformidad al servicio prestado en plena pandemia.

Antes de que se eligiera a Pazemi, Nova fue advertido de la relación que tenía su secretaria con la empresa. “Indiqué a secretaría técnica que investigue el tema. Verificamos y me dice el abogado que no hay vínculo”, respondió. Pero la ficha registral de Sunarp que requirió este medio indica todo lo contrario. Bruno Ramos aparece como uno de los gerentes en la constitución de la firma. “Si así fuese, qué tengo que ver en el tema. No tengo ningún vínculo”, deslindó Nova. Durante la entrevista no mencionó que haya consultado a Lesli Ramos si su hermano era uno de los gerentes de Pazemi. Responsabilizó de todo el proceso al área de Logística.

La elegida

Lesli Ramos empieza a laborar en el Goyeneche como secretaria de Nova, en enero del 2020. Es una servidora estable bajo el D.L. 276. La elección de la empresa Pazemi se dio mientras Lesli Ramos trabajó de manera cercana con Nova. Cuando es designado como nuevo gerente regional de Salud, Nova decide seguir apoyándose en la labor de su secretaria en calidad de comisión de servicios. El funcionario explicó que cuando llegó al nuevo cargo no tenía secretaria y que por eso pidió la rotación.

“Yo pedí que mi secretaria venga por dos meses, porque debe ser una persona de confianza. Ella es de confianza, me lleva los papeles adecuadamente y sigue mi ritmo de trabajo”, fundamentó su pedido. Acotó que tendría que haber una denuncia para que se inicie un procedimiento administrativo para Ramos. Se buscó la versión de su secretaria pero prefirió no declarar. Para el abogado Edgar Lajo hay suficientes indicios en el caso para realizar una investigación por el lazo laboral entre Nova y Ramos.