Agentes de la Policía Nacional (PNP) encontraron a un hombre sin vida al interior de un automóvil. El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 a. m. de este jueves 29 de octubre en el kilómetro 23,5 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

El occiso presentaba un impacto de bala y se encontraba en el asiento del copiloto. En tanto, se supo que el vehículo de placa BBH-210 pertenece al Banco Pichincha. Según testigos, la víctima habría estado acompañada antes del hallazgo.

“En la madruga de escuchó un disparo, luego un vecino salió y se percató de que había un hombre muerto”, mencionó un residente en diálogo con RTV.

Los efectivos policiales llegaron a la escena del crimen para iniciar las investigaciones respectivas y determinar si se trata de un homicidio o de un posible suicidio. Se desconoce la razón que provocó la muerte del hombre; sin embargo, no se ha descartado que el impacto de bala se haya producido desde afuera. Tampoco se ha revelado la identidad del hombre de aproximadamente 30 años.

En el lugar hay una cámara de seguridad en el poste cercano a donde estaba estacionado el auto. No obstante, al no ser de 360 grados, no ha podido captar la escena.

Por su parte, los vecinos del distrito aseguraron que no es la primera vez que ocurre una situación así. Ellos denuncian los constantes asaltos, robos y asesinatos en la jurisdicción. Ante ese panorama, hacen un llamado a las autoridades y piden mayor seguridad.