Un joven madre de familia denunció que, desde hace dos días, aún tiene un pedazo de aguja incrustada en su cara, tras ser víctima de un ataque con una jeringa en plena vía pública en Ventanilla

“Ayer por la noche tuve intensa fiebre por eso hoy me acerqué al Hospital de Ventanilla, pero no pudieron quitarme la aguja porque no tienen los implementos necesarios”, dijo para América Noticias.

Asimismo, la mujer señaló que acudió al Hospital Daniel Alcides Carrión para que le realizaran el procedimiento; sin embargo, tampoco pudieron hacerlo porque el médico de dicha especialidad no se encontraba disponible.

En esa línea, la víctima denunció que las autoridades no la han apoyado como debería ser y que viene siendo acosada por parte de Danmer Joel Bardales Chiclote, su atacante, quien quedó en libertad por falta de hechos probatorios.

“Cuando lo vio a mi papá salió corriendo, se estaba acercando a mí. Tengo miedo por la vida de mi hijo. Aún no me han dado garantías”, dijo.

Por otro lado, recalcó que viene intentando comunicarse con el abogado que le proporcionó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), pero no tiene respuesta alguna.

Cabe resaltar que Danmer Joel Bardales Chiclote cuenta con antecedentes policiales. En 2015, fue demandado por atacar a un menor de 9 años, y en 2018, por intento de asesinato contra su propio padre.

Recuerde, si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede llamar de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en dar información, orientación y soporte emocional.

