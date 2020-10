Vecinos denuncian que municipio demuele pistas en buen estado en SMP

Información: Deysi Portugués / URPI-GLR

Ciudadanos reclaman por la demolición de pistas que habrían estado en óptimas condiciones en San Martín de Porres (SMP). Asimismo, denuncian la existencia de pozos y cables expuestos a raíz de las obras, así como la falta de señalización para desvío.

“Nos preocupa porque Ingeniería es una urbanización con pistas y veredas en buen estado, ¿es prudente hacer una obra de esta naturaleza?”, cuestionó Víctor Dávila, dirigente del sector, quien refiere que no habría un sustento técnico para dicha intervención.

“El presupuesto del Ministerio de Vivienda está siendo despilfarrado, hay tantas zonas populosas donde no cuentan con pistas y veredas y vienen a una urbanización y pretenden remover concreto con un espesor de más de 20 cm por una capa asfáltica de menos de 2 pulgadas. Eso es inadmisible”, señaló Jaime Vidal, otro vecino del sector.

Además, reportan que a raíz de los trabajos que se iniciaron hace más de un mes, han dejado algunos huecos y cables expuestos que podrían ocasionar algún accidente.

Alcalde de SMP responde

El equipo de RTV se comunicó con el alcalde de San Martín de Porres (SMP), Julio Chávez Chiong, quien afirmó que dicha intervención contempla la construcción de pistas, veredas y áreas verdes en la urbanización Miguel Grau e Ingeniería a través de un financiamiento de casi 10 millones de soles otorgados por el Ministerio de Vivienda. También precisó que sí existe un expediente técnico que ha sido evaluado y aprobado por la misma entidad.

“Es falso que no se esté siguiendo un criterio técnico. Hace mas de 50 años que no se hace mantenimiento a estas vías. Eso está plenamente justificado ante el Ministerio de Vivienda. Yo entiendo que en esta etapa de demolición puede generar una molestia, pero va a dar paso al desarrollo porque vamos a dejar vías en perfecto estado”, indicó.

Además, aclaró que al ser calles internas y no avenidas principales, se usará el asfaltado técnico que corresponda. “Las calles internas se hacen con asfalto, no con concreto rígido, diferente es el criterio en una avenida. Antes efectivamente se había hecho de concreto, pero ya no se usa. Ahora será un asfalto de un grosor que va a permitir la durabilidad y calidad de la pista”, agregó.

Con respecto a los huecos expuestos, dijo que se tomarán las medidas del caso. “Tengo conocimiento que gente de mal vivir se habrían robado tapas de buzones, algunas rejillas, y ya han notificado a la empresa contratista para tomar las medidas del caso y evitar cualquier accidente”, finalizó.