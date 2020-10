El Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ofrece un Bono Familiar Habitacional (BFH) de 25.800 soles a través de la modalidad Construcción en Sitio Propio, dirigida a las familias que tienen un terreno propio inscrito en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, y que deseen edificar su casa.

El dinero es no reembolsable, es decir que no se devolverá, pero no se entregará directamente al beneficiario. En este caso, el subsidio se otorga a través de la entidad técnica autorizada por MiVivienda, que se encargará de la edificación.

¿Qué requisitos debo cumplir para postular?

Conformar un grupo familiar de mínimo dos personas (por ejemplo: esposos, convivientes, madre e hijo, hermanos, nietos menores de 25 años).

No exceder los S/ 2.706 de ingresos mensuales por grupo familiar.

de ingresos mensuales por grupo familiar. Debe tener un terreno inscrito en Registros Públicos sin cargas ni gravámenes (no debe estar hipotecado o en garantía).

inscrito en Registros Públicos sin cargas ni gravámenes (no debe estar hipotecado o en garantía). No deben contar con otro predio o vivienda a nivel nacional.

No haber recibido, por medio del Gobierno, algún apoyo habitacional de cualquier programa para adquisición de vivienda (Fonavi, Enace, entre otros).

¿Cómo puedo postular?

Si se trata de una pareja, ambos deben presentar sus DNI en físico.

en físico. Copia literal de dominio del predio de Registros Públicos. El documento debe estar vigente.

Oficinas en Arequipa

El Fondo Mivivienda tiene oficinas de inscripción y consultas en las municipalidades distritales de: Sachaca, Cerro Colorado, Cayma, Yura y Paucarpata.

Para evitar las aglomeraciones las personas interesadas también pueden llamar a la línea gratuita 0800-12200 y realizar sus consultas.