San Marcos realizará elecciones virtuales para elegir autoridades

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó que el 9 de noviembre sus estudiantes y docentes deberán escoger a las nuevas autoridades que tomarán las riendas de dicha casa de estudios.

“El 9 de noviembre, miles de estudiantes y docentes acudirán a las urnas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para renovar sus órganos de gobierno”, se lee en el comunicado.

Asimismo, precisaron que también se elegirán a las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Participarán más de 3.500 estudiantes de pregrado y posgrado para elegir en modalidad virtual a su Decano y Consejo de Facultad.

En esa línea, a los cargos se postulan el profesor Alberto Retamozo Linares, actual director de la Escuela de Posgrado y especialista en sociología del derecho y contrataciones del Estado, con una propuesta de innovación e informatización académica.

Además, lo acompañan reconocidos intelectuales sanmarquinos como el ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; la penalista y ex congresista Rosa Mavila; el ex decano del CAL, Mario Amoretti Pachas; el laboralista Leopoldo Gamarra Vilchez; el actual director de SERVIR, Juan José Martínez, entre otros.

Las autoridades actuales, como el Dr. Orestes Cachay, han sido muy criticadas luego de las fallas que tuvo el examen de admisión virtual de la universidad y sobre cómo se manejó el sistema educativo de la Decana de América en plena pandemia por la COVID-19.

“Se han detectado 273 faltas identificadas, que representan al 1.85%. Suplantación no se ha podido detectar. Lo que sí se ha visto es a personas que han navegado en otras pestañas y han intentado copiar y pegar. El otro 98% de los postulantes ha dado su examen libre y transparente”, indicó en su momento el rector.

