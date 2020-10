Tras el primer caso de difteria en el Perú la Dirección Regional de Salud (Diresa), recomendó a la población cumplir con el calendario de vacunación para prevenir 26 enfermedades, entre ellas, la difteria. Organismo busca evitar la presencia de esta enfermedad en la región Piura.

El infectólogo del Establecimiento de Salud I-3 El Indio, César Guerrero Ramírez, recordó a la población que, según el Esquema de Vacunación, a nivel nacional se aplican 17 vacunas contra 26 enfermedades, entre ellas, la vacuna pentavalente que protege de la difteria.

“Por la misma pandemia, han disminuido las coberturas de vacunación hasta en un 50%; no obstante, queremos resaltar que quienes necesiten ser inmunizados pueden acudir al centro de salud más cercano para vacunarse, previa cita o participar de las jornadas de vacunación, como la que se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre”, expresó.

El infectólogo manifestó que este reciente caso de difteria registrado en el país pone en evidencia la importancia de las vacunas, ya que si se lograran las coberturas ideales no hubiera ocurrencia de estas enfermedades.

“Hay una brecha de niños menores de 5 años que debieron ser vacunados y, por diferentes circunstancias, no recibieron las respectivas dosis. Estamos hablando de 33 mil 373 niños que tienen que ser inmunizados, de ellos, 14 mil 689 pertenecen a la Sub Región Piura Sechura; en la Sub Región Luciano Castillo, hay 12 mil 068; y en la Sub Región Morropón Huancabamba, otras 6 mil 616”, dijo Guerrero.

Cabe precisar, que el 07 y 08 de noviembre, durante la jornada de vacunación que se realizará en todos los establecimientos de salud de la región o en puntos estratégicos, se inmunizará a niños, adolescentes, adultos mayores y gestantes, por lo que se pide a la ciudadanía participar de esta actividad.