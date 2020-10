Piura: director regional de Agricultura pide manejar con responsabilidad el agua de Poechos

Durante la reunión de los integrantes del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas (PADH), el director regional de Agricultura, Luigi Ruiz Quiroga, pidió a los presidentes y gerentes de las Juntas de Usuarios de la región Piura actuar con conciencia y responsabilidad al tomar decisiones sobre el manejo del recurso hídrico del reservorio de Poechos.

Este pedido tuvo el objetivo de cumplir con la meta trazada hasta fin de año por este grupo de trabajo ante la crisis hídrica que enfrenta en la región.

Ruiz Quiroga precisó que las medidas que se tomen en relación a la distribución del agua para los cultivos deben ser netamente técnicas y de acuerdo a las circunstancias. De esta manera precisó que no se debe esperar a que no haya nada más que hacer.

“Nosotros no podemos tomar una decisión cuando no haya nada más que hacer y no tengamos agua en el reservorio. Técnicamente debemos prevenir problemas a futuro”, dijo.

Lamentó que algunos productores de arroz cometan los mismos errores del año pasado, pese a que se acordó que se tenían que respetar las fechas de siembra y las áreas programadas. “Parece que seguimos pensando que el reservorio está a full y que debemos tener agua como si estuviéramos en una situación normal”, comentó.

Aclaró que con la suspensión del riego por una semana no se va a secar el cultivo de arroz y maíz, tal como ocurre en San Lorenzo, donde los agricultores han aprendido a sacar adelante sus plantaciones con secas intermitentes desde hace años.

“Los agricultores de San Lorenzo ya aprendieron a manejar el arroz con secas intermitentes, pero acá no sé por qué nos desesperamos o decimos que es imposible manejar un corte de cinco, seis o siete días”, precisó.