Detectan perjuicio económico de S/ 100.000 en Gobierno Regional de Áncash

En el marco de la pandemia de la COVID-19, la Oficina Nacional de Defensa Civil y la Subgerencia de Recursos Humanos solicitaron presupuesto de S/ 80.000 y S/ 20.000, respectivamente, para la compra de materiales de limpieza e implementos de bioseguridad que no ingresaron al Gobierno Regional de Áncash y fueron sustentados con documentos que los mismos proveedores negaron haber emitido.

Estos hechos fueron advertidos por la Contraloría General de la República, a través de su Informe de Servicio de Control Específico n.º 040-2020-2-5332-SCE, del 16 de marzo al 29 de mayo de 2020. El monto ascendente a S/ 100.000 en total fue solicitado para la ejecución de dos Planes de apoyo social de desinfección en sierra y costa de Áncash, y para un Plan local de implementación de materiales de aseo y limpieza de la entidad regional.

Sin sustento

Sin embargo, en ambos casos, no se presentó la justificación técnica y legal correspondiente. Además, que ambas áreas no cuentan con las competencias ni facultades para los requerimientos.

Los planes de la Oficina Regional de Defensa Civil no presentaban costos estimados ni la zona de desinfección; solo se citaba de manera genérica en sierra y costa. Mientras que, en el plan local de RR. HH., no se precisaban las áreas o gerencias beneficiarias, no se establecieron cantidades, especificaciones técnicas ni costos estimados.

La solicitud de estos, bajo la modalidad de encargos internos, fue financiado con la anulación de partidas destinadas a la compra de repuestos, papelería, útiles, materiales de oficina, etc.

En tanto, cinco de los ocho proveedores, de quienes se presentaron boletas y facturas, negaron haber expendido productos al Gobierno Regional de Áncash. Asimismo, la Sunat muestra que estos registran actividades ajenas con los productos adquiridos por la institución.

Registro de ingreso

Los recursos públicos se habrían utilizado en adquirir mascarillas guantes, lentes y cintas de seguridad, así como productos de limpieza y desinfección, pero no se acreditó su ingreso a los almacenes del Gobierno regional, ni su utilización en la prevención de la propagación de la enfermedad viral. Por su parte, los responsables presentaron actas de entrega, recepción y conformidad de los bienes y servicios efectuados.

Siete funcionarios fueron identificados y tendrían responsabilidad administrativa. A cinco de estos les correspondería una responsabilidad penal.

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, fue notificado para el inicio de las acciones administrativas y legales pertinentes.