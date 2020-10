Villa Mongrut: nuevos testimonios se suman a denuncia de supuesta retención de pacientes

El 28 de agosto, el tío de Valeria Orrego ingresó de emergencia al Centro de Aislamiento Temporal Villa Mongrut, perteneciente a la Red Sabogal del Seguro Social de Salud (EsSalud), debido a un cuadro de neumonía severa ocasionado por la COVID-19.

Durante los primeros 15 días de su estancia hospitalaria, necesitó oxígeno y medicación. Al día 16, le retiraron el oxígeno y solo le daban un fármaco para controlar la presión arterial, nos relata ahora Valeria.

El 19 de setiembre, luego de 20 días desde que llegó al centro médico, los doctores deciden pasarlo al área de hospitalización 4, lugar donde se encuentran los pacientes que ya están estables y listos para salir (no reciben medicación alguna). Valeria relata que al inicio le dijeron que en este pabellón solo se puede estar entre 3 a 4 días y luego les daban el alta. “Todos los doctores le decían [a mi tío] que ya estaba para salir, pero que faltaba la firma de los médicos de la mañana y tarde, decían eso para desligarse de la responsabilidad”, denuncia.

Su tío permaneció en dicho lugar hasta el 30 de setiembre, día en el pudo salir debido a la presión que ejerció cuando un medio fue a realizar un reportaje en Villa Mongrut. “Mi tío salió por la presión, junto a otros pacientes que tenían 15 y 20 días en hospitalización 4”, señala Valeria.

Centro de Aislamiento Temporal Villa Mongrut pertenece a la Red Sabogal del Seguro Social de Salud (EsSalud). Foto: Andina

Pero este no fue el único caso de retención que vivió en dicho establecimiento de salud. El 3 de setiembre, su madre fue ingresada allí debido a un dolor en la espalda. Días antes, había dado positivo en una prueba rápida. “Estuvo en el pabellón 3 [para pacientes moderados] con oxígeno durante 3 días. Le daban un jarabe expectorante. Luego de unos días, le quitaron el oxígeno y continuó con jarabe y paracetamol. Luego solo paracetamol”, recuerda Valeria.

Desde el día 15 de hospitalización, su madre estuvo internada en un pabellón esperando que la den de alta. No recibía ninguna medicación, incluso las placas de sus pulmones arrojaron que se encontraban bien. Pese a eso, los médicos no la dejaban salir. Le dijeron que si firmaba su retiro voluntario, ella no podría acceder a los medicamentos que da el seguro. Finalmente, salió tras 35 días de hospitalización. “Mi mamá no tenía ningún dolor, estaba ocupando una cama, podría haber pasado todo eso en casa, pero no le querían dar de alta”, sentencia.

Más profesionales de la salud se suman a la denuncia

La experiencia que vivió la familia de Valeria respalda lo narrado tanto por un exprofesional de Villa Mongrut como por aquellos que aún continúan laborando en el centro de salud.

Uno de ellos es el doctor Joshua Peña, quien de manera pública —y por medio de sus redes sociales— narró los hechos que vivió durante su estancia como médico en Villa Mongrut. En su pronunciamiento, Peña indicó que cuando las cifras de pacientes disminuyeron (fines de agosto), los jefes de guardia comenzaron a “restringir a los médicos tratantes la posibilidad de dar de alta a los pacientes”.

TESTIMONIO DE PANDEMIA



Amigos, preferiría no tener que contar este tipo de cosas, pero no quiero quedarme con la información.



Trabajé cómo médico cuatro meses y medio en la Villa Mongrut (hospital COVID), perteneciente a la red Sabogal de Essalud. Hace aproximadamente dos meses — Joshua Peña (@Joshuape16) October 16, 2020

De acuerdo a su testimonio, los argumentos que señalaban sus superiores cambiaban constantemente: primero les dijeron que el paciente no solo tenía que estar 14 días, sino 21 días; luego les decían que tenían que cumplir 3 semanas de terapia física y psicológica, entre otros requerimientos, mencionó el doctor Peña en su publicación. Incluso precisó que pese a que muchos cumplían con estos requisitos, tampoco los dejaban salir.

La tesis del doctor es que las autoridades del establecimiento de salud pretenden “prolongar la aparente necesidad de funcionamiento del hospital en situación de emergencia y con eso mantener los sueldos muchos más altos dada la emergencia, así como puestos y jefaturas para las que en condiciones normales no se estaría capacitado. Pero es muy probable que no sea solo eso, sino que haya negocios más grandes. Como empresas vinculadas a ellos mismos dando servicios”.

La República pudo obtener la versión de actuales trabajadores de Villa Mongrut, quienes respaldaron lo narrado por el doctor Peña. Con el fin de evitar cualquier represalia contra ellos, sus identidades se mantienen en reserva.

“ Lo que dice el médico Joshua es cierto, si algo quisiera agregar a todo lo que ha mencionado es que la responsabilidad directa recae sobre la gerencia , son ellos los que estipulan los requisitos para su salida (alta médica). Los médicos que laboramos en la Villa (Mongrut), todos los días notificamos a los pacientes que a nuestro criterio están en condiciones de alta, tanto clínica como epidemiológica (sanos y sin riesgo de contagiar), sin embargo, establecen una cantidad límite de altas por día pese a que consignamos en las historias clínicas que esos pacientes ya están en condiciones de retornar a sus casas; por lo que su salida se ve obstruida por trabas logísticas o requisitos cuestionables impuestos por la jefatura, quienes no tienen trato directo con los pacientes. Somos los médicos de pabellones y el resto de personal (enfermeras, técnicos) los que lidiamos con la incomodidad del paciente por su larga estancia y los más interesados en que puedan retornar a sus casas”, sostiene un actual profesional de salud de Villa Mongrut.

“[Los jefes de guardia] argumentaban que la decisión era porque había rebrotes y que los pacientes caían y volvían a regresar, pero hasta ahora no he visto que ningún paciente vuelva a Villa Mongrut. (...) Incluso, hubo un paciente que llamó a un fiscal porque no lo dejaban salir. Cuando pasa eso, algunos jefes de guardia tratan de solucionarlo o lo pasan para el turno de la guardia nocturna, desligándose de la responsabilidad. (...) Ahora, los jefes de guardia tienen un promedio de 50 a 60 pacientes en condiciones de alta, la mayoría con 35, 40, 45 días hospitalizados, pero actualmente solo dan de alta de 10 a 15 personas por día”, precisa otro miembro del personal de salud del centro.

EsSalud extendió alquiler de infraestructura en setiembre bajo las mismas condiciones de los meses críticos

Según información obtenida por el personal de salud que trabajó en Villa Mongrut y por aquellos que aún siguen laborando, el problema inicia cuando comienzan a disminuir los pacientes, es decir, en quincena de agosto. En esa fecha, de acuerdo a los relatos, se cambia la directiva de mínimo 14 días de hospitalización por 21 (aunque no hay un protocolo específico que precise los días que debe estar un paciente hospitalizado).

A través de los datos que almacena el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estados (OSCE), se pudo conocer que, a finales de agosto, EsSalud renovó contrato con la empresa Soluciones Estructurales S. A. C. para mantener las estructuras metálicas en Villa Mongrut durante el mes de setiembre.

La historia inicia el 13 de mayo, fecha en la que EsSalud decide contratar a la empresa Soluciones Estructurales S. A. C. para que les alquilen toda la infraestructura metálica necesaria para la implementación del Centro de Aislamiento Temporal Villa Mongrut, ubicado en la av. Parque de Las Leyendas N° 255 - San Miguel, el cual comprendía el armado de 4 zonas (hospitalización 1, 2, 3 y 4) con capacidad de 764 camas en un área 5.850 m². El contrato se firmó por tres meses y se pagó un total de S/ 8.596.536,00.

Informe legal del primer contrato de alquiler de las estructuras metálicas para la Villa Mongrut.

Dicho acuerdo culminó el 26 de agosto, semana en la que las cifras de hospitalizados ya habían comenzado a disminuir. Sin embargo, ese mismo día, EsSalud extendió el pacto por un mes más con Soluciones Estructurales S. A. C. por un monto de S/ 2.345.250,00. Según los documentos oficiales, obtenidos a través de OSCE, el segundo contrato se da con los mismos términos de referencia por el que se firmó el inicial, es decir: mantener las 4 zonas con 764 camas en el área de 5.850 m². Si bien este segundo convenio terminó a finales de setiembre, y en la actualidad debe haber un tercer contrato aprobado, todavía no se puede visibilizar este último en la página del OSCE. Lo más probable es que se encuentre en fase de regularización.

Informe legal del segundo contrato por el alquiler de las estructuras metálicas para la Villa Mongrut.

Pese a eso, la fecha de aprobación del segundo contrato, finales de agosto, coincide con la fecha en la que EsSalud contrata a psicólogos y terapistas físicos para comenzar a implementar los tratamientos psicológicos y de respiración en los pacientes, y también con las fechas de hospitalización de los familiares de Valeria Orrego.

Además, es importante mencionar que, de acuerdo a los cuadros elaborados por el químico y analista de datos Alejandro de Bary, a través de las cifras obtenidas de Susalud, la estancia hospitalaria fue mayor en Villa Mongrut , justamente en el mes de setiembre, en comparación con otros centros de atención de pacientes COVID-19.

Los datos de @SuSaludPeru corroboran la denuncia de @Joshuape16.



Hospitalizados empiezan a bajar desde fines de agosto en el Rebagliati y Almenara pero no en el Hospital Mongrut.



La Villa Panamericana de Essalud es otro centro que mantienen lleno - talvez a base de Tayta https://t.co/9XdskaCwq0 pic.twitter.com/oWGDSWsZHO — Alejandro de Bary (@AlejandrodeBar1) October 17, 2020

¿Existe un protocolo que define los días de hospitalización de un paciente?

Días después de la denuncia del doctor Peña, EsSalud emitió dos comunicados, el primero, publicado en redes el 16 de octubre, señala que “de acuerdo al protocolo de atención del virus”, los pacientes moderados y graves deben tener un internamiento no menor a 28 días, y para los pacientes sintomáticos el aislamiento no debe ser menor a 21. Un día después, el 17 de octubre, eliminó el primero y sacó uno nuevo, en donde indican que "el internamiento de los pacientes no debe ser menor a 28 días como establece el protocolo estatal para la atención del virus”.

Primer comunicado de Essalud, publicado el 16 de octubre. Foto: Essalud.

Segundo comunicado de Essalud, publicado el 17 de octubre. Foto: Essalud

Sin embargo, la Resolución de Gerencia General N° 648-GG-ESSALUD-2020, “Guía de procedimiento para la Atención y el Aislamiento de casos sospechoso o confirmados COVID-19 en el Centro de Atención y Aislamiento COVID-19 Villa Mongrut”, emitido por EsSalud el 26 de mayo, indica que para dar de alta a un paciente, el médico debe evaluar la condición clínica de este luego de 14 días de hospitalización. Si el galeno determina que el estado de salud es estable, debe comunicar con un día de anticipación a sus familiares que el paciente será dado de alta. Luego procederá a realizar el papeleo correspondiente para cumplir el alta médica.

Resolución de Gerencia General N° 648-GG-ESSALUD-2020.

Mientras que la Resolución Ministerial N° 139-2020-MINSA, “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, establece que los criterios para dar de alta a un paciente moderado y grave (que ha requerido hospitalización) se dan por medio de una “evaluación clínica individual” por parte de su médico tratante, pero no establece días de hospitalización.

Respuesta de EsSalud

La gerenta de Servicios Prestacionales de la Red Sabogal de EsSalud, Karin Contreras, afirma que no existe ningún tipo de retención de pacientes en Villa Mongrut. Añade que desde setiembre se decidió contratar a terapistas respiratorios y a psicólogos con el fin de brindar una atención más integral a las personas y así evitar los reingresos.

“A partir de setiembre, contratamos psicólogos y terapista respiratorios. Vimos que la cantidad de reingreso era de aproximadamente el 20% de pacientes, tanto en Mongrut como en los centros de la red Sabogal. También nos dimos cuenta que los pacientes que tenían compromiso pulmonar presentaban problemas para respirar y muchas secuelas, entonces los terapistas les enseñaban a respirar y con ello a mantenerse tranquilos. Antes de darles de alta, nosotros les damos un tratamiento multidisciplinario”, indica.

#SeguimosEnGuardia en la #VillaEsSaludMongrut y prueba de ello son los 2700 pacientes, satisfactoriamente, dados de alta que hoy disfrutan, junto a sus familias, gracias a la dedicación de nuestros médicos, técnicos y enfermeras de #EsSalud. pic.twitter.com/QxeFh0nRq6 — EsSalud (@EsSaludPeru) October 21, 2020

Además, precisa que según estudios realizados por la propia institución sobre la estancia hospitalaria se encontró que, en promedio, las terapias de respiración y psicológicas aumentaron entre 7 a 10 días la estancia de hospitalización de los pacientes (en comparación con los primeros meses de la pandemia). Por otro lado, los resultados de sus estudios arrojaron que el promedio de estancia de un paciente en Villa Mongrut es de 20 días (aunque, hasta el cierre de la nota, no llegaron a mostrar sus estudios).

Asimismo, indicó que desde setiembre han desarmado dos hospitalizaciones, que contenían en promedio 300 camas. Y actualmente han decidido desarmar más pabellones, debido a la disminución de casos. “No solamente significa dejar de alquilar sino también dejar de contratar a profesionales. Ahora estamos desarmando 268 camas más. Toda denuncia tiene que tener un sustento”, declara.

Cuando le consultamos a la doctora Contreras a qué protocolo estatal se refería, no nos precisó cuál era el documento al que hacía mención el comunicado que sacaron días después de la denuncia del doctor Peña. Como se señaló anteriormente, no existe un protocolo que establezca cuántos días debe estar hospitalizado un paciente, ya que esta decisión recae en el médico tratante.

Gobierno se pronuncia sobre la denuncia de retención de pacientes en Villa Mongrut

El presidente Martín Vizcarra, junto a sus ministros, brindó -este viernes 28 de octubre- una conferencia de prensa para dar detalles sobre las medidas que está tomando el Gobierno en relación a la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.

En la ronda de preguntas, el medio de comunicación utero.pe preguntó sobre la denuncia de retención de pacientes en la Villa Mongrut de EsSalud, así como por los contratos firmados con Soluciones Estructurales SAC por el alquiler de las estructuras metálicas para su implementación.

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, fue el encargado de responder a los cuestionamientos y dijo lo siguiente:

“Esta información ya salió un tiempo atrás. Tuve la oportunidad de conversar con la presidenta ejecutiva de EsSalud [Fiorella Molinelli] referente a este tema. Me manifestó que ella personalmente ha supervisado y [encontró] que la Villa Mongrut, a diferencia de otras Villas, tiene cuidados intensivos, cuidados intermedios y también tiene hospitalización general, es decir, que también ve otros tipos de enfermedades. Es por eso que los pacientes que están en la Villa Mongrut permanecen más tiempo a diferencia de otras Villas”, señaló.