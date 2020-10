Una niña de tan solo 14 meses resultó con graves quemaduras en el cuerpo tras caer en fogón donde preparaban alimentos. Sus padres, naturales de la provincia de La Unión, llegaron a Arequipa solicitando apoyo para su hija. Tras varios días, sus pedidos fueron escuchados y la pequeña ya se encuentra en proceso de recuperación.

De acuerdo a médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza, la niña fue sometida a un procedimiento quirúrgico denominado escarotomía. Este consiste en el retiro de la piel afectada, que compromete el 13.5% de su cuerpo en hombros, tórax y rostro. Especialistas argumentaron que se retiró los tejidos muertos y se le colocó apósito sintético, coberturas que permiten la cicatrización.

El jefe de la Unidad de Quemados del nosocomio, Jorge Almendariz Zenteno, explicó que la próxima semana se empezará el tratamiento definitivo con injertos y colgajos. De esta forma, se irá recuperando en forma paulatina la piel.

“El mayor daño se presenta en el pabellón auricular derecho, se ha perdido el 70%, tendremos que reconstruirlo, pero será una vez que la paciente se recupere, ahora no es el momento de hacer esa intervención. Por el momento, la niña se encuentra estable”, precisó el galeno.

El padre de la menor, Edwin Sevincha, señaló que todavía no se le ha permitido visitar a su hija debido a los cuidados epidemiológicos. Agregó que está recibiendo información oportuna sobre el estado de salud de la menor. “El doctor me ha explicado que la han operado y que está mejorando, me iré esta tarde a Puyca para ver a mi hijito mayor que está al cuidado de mi mamá. Mi esposa se queda. Ya tenemos alojamiento en donde un familiar en Socabaya, estamos bien”, indicó.

Finalmente, el progenitor agradeció la solidaridad de varios ciudadanos que se enteraron del caso a través de las redes sociales. Edwin Sevincha obtuvo apoyo en la compra de pañitos húmedos, pañales y otros.