Lambayeque: 110 pacientes severos de COVID-19 se negaron a ser hospitalizados

Coronavirus en Perú. El jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de EsSalud, Cristian Díaz Vélez, expresó su preocupación por el número de contagios y fallecidos por COVID- 19 que se mantiene en la región Lambayeque a diferencia de otras zonas del país, donde tienen una curva descendente de casos positivos.

El epidemiólogo aseguró que no hay incremento de infectados, pues las cifras son iguales durante las últimas semanas, lo que no significa que la situación podría haber mejorado. “Lo ideal es que disminuyan y no haya defunciones”, enfatizó.

Medidas sanitarias e idiosincracia

Señaló que son diferentes causas por las que aún no hay una curva de decrecimiento en casos positivos en Lambayeque . Entre ellas, el incumplimiento de las medidas sanitarias, como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

También mencionó el tema de idiosincracia de algunas personas al momento de recibir atención. Explicó que las brigadas conformadas por médicos, enfermeras y biólogos detectaron en las últimas semanas 265 casos severos en viviendas; sin embargo, 110 no fueron hospitalizados por la negativa de los familiares o por decisión propia.

“Los parientes de los infectados se resisten a que sus seres queridos sean referidos a los nosocomios. Incluso, afirman que prefieren que mueran en sus viviendas para evitar el riesgo que no les entreguen el cuerpo de sus familiares”, lamentó.

Estadística

Indico que en una semana se registraron 45 casos severos, y 18 no aceptaron ser referidos. En otro período similar, se contabilizó 42 pacientes, pero 13 rechazaron ir al hospital.

También en otro grupo de 56 pacientes, 19 se resistieron a ir al hospital. En tanto, en otra semana, de 62 pacientes, 28 descartaron ser internados; y de otro grupo de 60 infectados, 32 optaron por la misma decisión.

Es por eso que indicó que el tema de sensibilización es importante a fin de salvar más vidas durante la pandemia.

