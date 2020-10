La Fiscalía de Ayacucho pudo identificar a la mujer víctima de feminicidio, que fue encontrada muerta en diciembre del 2019 dentro de un hospedaje del barrio de La Magdalena.

Anteriormente, las autoridades realizaron varios intentos para conseguir su nombre, pero no tuvieron un resultado positivo, ya que la joven no está inscrita en el RENIEC y no cuenta con DNI.

Es así que el Ministerio Público decidió difundir un video en Facebook, de una grabación de las cámaras de seguridad, donde se ve a la mujer que camina por inmediaciones de la plazoleta de La Magdalena. Viste similar ropa con la que fue encontrada la víctima.

El objetivo de exponer este material audiovisual era que alguna persona pueda reconocerla y dar su nombre.

Tras una denodada labor y luego de diligencias preliminares de corroboración, Naylea Luy Chuchón Palomino, representante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, confirmó la identificación de la mujer.

La fiscal tuvo que visualizar un aproximado de 833 videos de diversa duración correspondientes a imágenes registradas en inmediaciones de la indicada la zona, pertenecientes al día de los hechos y fechas cercanas.