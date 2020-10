Enfermeros y personal de salud del Hospital del Niño realizan paro de 24 horas

Cerca de 1.500 profesionales de salud del Instituto Nacional del Niño realizan un paro de 24 horas debido a la falta de atención de una serie de reclamos a la actual gestión.

Perpetua Mejía, secretaria del sindicato de trabajadores, explicó a Canal N que piden la destitución de Jorge Jaúregui, director del centro de salud, por la mala gestión.

Sostuvo que no hay abastecimiento de alimentos para los pacientes y que han llegado al punto de comprar fiado para poder cocinar la comida de los atendidos en el Hospital del Niño.

Otro de los puntos que reclaman, añadió, es que hayan sido calificados “como posta médica, cuando son un instituto de tercer nivel”.

“Han devuelto más de nueve millones de soles al tesoro público por incapacidad de gasto”, detalló Mejía.

Lourdes Castilla, secretaria del sindicado de enfermeros, señaló que como personal de primera línea aún no reciben el bono COVID-19, dispuesto por el Ejecutivo. “Más de 600 personas no lo han recibido, hay quienes sí y no vienen a laboral”, resaltó.