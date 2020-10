En plena pandemia, reportan el primer caso de difteria en Perú después de 20 años

Después de 20 años, y en medio de una pandemia, el Perú reportó un caso de difteria. Esta enfermedad que hoy puede ser prevenida con una vacuna, antes fue tan temida como el nuevo coronavirus. Y es que su mortalidad, sobre todo en los niños, llegaba al 10%. Sin embargo, pese a ser inmunoprevenible, “es sumamente grave”, indicó Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa).

El especialista detalló que el nuevo caso corresponde a una niña de cinco años, proveniente de Loreto, que llegó a Lima junto a su familia hace un mes. La menor no había completado su vacunación contra este mal. “Se encuentra hospitalizada, está estable; sin embargo, por el conocimiento de la gravedad de la enfermedad, está bajo el cuidado de los médicos”, explicó.

La menor inició sus síntomas el 19 de octubre y el 25 acudió al hospital Dos de Mayo, donde permanece internada luego de que en una prueba PCR diera positivo.

En tanto, aún no se confirma un segundo caso de difteria, pero hay sospecha de que un familiar de la afectada podría padecerlo. Es por ello que personal del Minsa acudió a la urbanización Manzanilla, en el Cercado, lugar donde vive la niña, para iniciar un rastreo de contactos. Diecisiete personas fueron vacunadas. Hoy se desplazarán 20 brigadas más.

¿Cómo se contagia?

La difteria se transmite a través del contacto directo con descargas de secreciones (microgotas) de nariz, garganta, piel y ojos de las personas infectadas, es decir, similar al Covid-19. Pero la difteria no es un virus, sino un mal producido por una bacteria (Corynebacterium diphtheriae), que usualmente afecta a las amígdalas, garganta, nariz o piel y produce una membrana característica de color gris, dura y fibrosa, que puede ocasionar obstrucción de las vías respiratorias, dando la sensación de asfixia. Ataca principalmente a los pequeños porque no han desarrollado completamente sus vías. “Pero cualquier persona que no está vacunada está en riesgo”, detalla Suárez.

Su tratamiento es con antibióticos, pero cuando el caso es muy grave es necesaria una antixocina que, según el viceministro, no la tenemos en el Perú.

El Minsa ha emitido una alerta epidemiológica y ha pedido que los padres lleven a sus niños a vacunarse. Cabe destacar que el plan de vacunación fue suspendido durante la pandemia.

Vacunas

Covid-19. La búsqueda de la vacuna contra el nuevo coronavirus continúa en el Perú. Tras cinco semanas del estudio del laboratorio chino Sinopharm, ya hay 7.000 peruanos inoculados sin ningún efecto adverso.

