Contraloría advierte presunta responsabilidad en director de hospital COVID-19 en Trujillo

La Contraloría General de la República, mediante su informe de control posterior señala que el director ejecutivo del Hospital Regional Docente de Trujillo, habría omitido atender deficiencias en el sistema de oxígeno poniendo en riesgo la vida y salud de los pacientes con coronavirus.

El Informe de Control Específico N° 022-2020-2-0640-SCE, cuyo periodo de evaluación comprendió del 1 de marzo al 31 de julio de 2020, identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en la máxima autoridad del Hospital Regional de Trujillo.

Según la Contraloría, Augusto Aldave no atendió las deficiencias del sistema de oxígeno medicinal alertadas reiteradamente el 26 de junio, por el jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos sobre la disminución de la presión del oxígeno para pacientes con COVID-19 debido al gran número de ventiladores, ocasionando grave riesgo a la vida y salud de las referidas personas.

Estos hechos se suscitaban debido al alto consumo del producto farmacéutico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidados Intensivos adaptada, donde se encontraban los ventiladores mecánicos. Ante esta situación, el jefe de emergencia decidió hacer funcionar 23 ventiladores de los 25 que había en el nosocomio por un tiempo.

Posteriormente, el 6 de julio, le reiteró la comunicación al director del nosocomio que, al sobrepasar el uso de 25 ventiladores mecánicos, los sistemas de alarma reportaban baja presión de oxígeno y no existía un informe técnico del área de mantenimiento sobre cuál era la presión y cuántos ventiladores podía soportar el sistema de oxígeno del hospital.

Los jefes de las áreas con pacientes COVID-19 informaron a la comisión de control que la madrugada del 7 de julio, hubo una disminución en el flujo de oxígeno en todo el hospital, poniéndose en marcha el plan de contingencia, pues los pacientes tenían sensación de falta de aire y los ventiladores mecánicos empezaron a fallar.

Se defiende

Por su parte Augusto Aldave señaló que hace quince días presentó su descargo ante el ente contralor, rechazando las imputaciones que se hacen en el informe del control posterior.

“Pareciera que hubiera una fijación de parte de la Contraloría con nuestra gestión, el informe no se ajusta a la realidad, se denota algo tendencioso. Ellos saben que en el mes de mayo como Hospital se gestionó el cambio del tanque de oxígeno, de 9 mil metros cúbicos por uno de 21.000 metros cúbicos como acción preventiva, se mejoró además los troncales por donde sale el oxígeno que ya estaban oxidados, la institución en mención conocían de estos detalles”, detalló a La República.

Luego agrega, “A raíz del informe del jefe de emergencias del hospital. me hace conocer por escrito el no agregara un paciente más que necesite ventilador porque estábamos al tope. Una decisión de todo el hospital, no solo porque estaba fallando el sistema parcial del oxígeno, si no que no había personal y medicamentos”.

Sobre los pacientes que fallecieron en la madrugada del 7 de julio, Aldave indicó que ya ha dado su manifestación ante la Divincri de la PNP y que los 14 pacientes no murieron en las dos o una hora que disminuye la presión del oxígeno,

“Fue en todo el turno, durante todo el día los pacientes que se hace referencia que fallecieron y muchos de ellos estaban con balones de oxígeno, que no tiene nada que ver con la presión derivado del tanque de oxígeno. Hemos rendido nuestra manifestación y que se investigue si se encuentra responsabilidad se sancione a quien tiene que sancionarse”, expresó el galeno.