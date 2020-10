Trujillo: centro de maternidad COVID-19 registra 200 partos exitosos

Coronavirus en Perú | El pasado 22 de julio inició operaciones el Centro de Salud Sagrado Corazón de la provincia de Trujillo, conocido como centro de maternidad COVID-19. Hasta la fecha, ha registrado 200 partos exitosos gracias al valioso sacrificio de un equipo humano de profesionales comprometido con la vida y el servicio a la comunidad.

Este centro médico es uno de los que más partos atiende en Trujillo, inclusive en la región La Libertad, al dedicar su atención exclusiva a las gestantes con coronavirus asintomáticas o casos leves.

Partos naturales

El médico jefe, David Rodríguez Díaz, refirió que las madres que recién dan a luz son dadas de alta a las 24 horas, siempre y cuando no presenten complicaciones. Detalló también que todos los partos son naturales y no practican cesáreas, y a las madres se les aplica el método anticonceptivo que ellas eligen para evitar partos no deseados.

Una vez que estas mujeres son dadas de alta, su seguimiento y control se realiza en su establecimiento de origen, puesto que ahora la consulta externa está habilitada en todos los establecimientos del primer nivel de atención. El centro de maternidad COVID-19 atiende las 24 horas del día, y está a cargo de un equipo de profesionales y técnicos de la salud comprometidos en atender a las madres gestantes.