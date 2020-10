Piura: municipio establece cronograma para distribución de agua ante crisis hídrica

Tras la crisis hídrica que se registra en el Valle de San Lorenzo por la falta de agua en los reservorios, la Municipalidad Distrital de Tambogrande (Piura), a través del área de agua y alcantarillado, adoptó medidas drásticas para efectivizar la distribución del líquido elemento en el distrito.

El encargado del área Julio Cóndor dio a conocer que hace una semana rige un cronograma de distribución por zonas, las cuales tendrán entre tres a cuatro horas de agua al día. Estas restricciones iniciaron el día lunes y continuará hasta el miércoles 4 de noviembre.

El funcionario exhortó a la población a usar adecuadamente este líquido elemento debido a que en algunos sectores están siendo más perjudicados “Si es que sigue extendiéndose este déficit en el reservorio se continuará con las restricciones. Por ello, es necesario que se use de manera racional y no se utilice para riego de jardines o lavado de autos. Tenemos que pensar en las zonas que no cuentan con este servicio”, enfatizó el responsable del área.

