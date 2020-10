Peruanos temen segunda ola y el contagio de sus familiares

Ocho meses después del primer caso de Covid-19 en Perú, las cifras de contagios y fallecidos siguen en descenso; sin embargo, el temor de la llegada de una nueva ola está presente en la mayoría de peruanos. Así lo confirma la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que indica que el 88% de encuestados, especialmente las mujeres, manifestó preocupación ante este escenario.

“En Iquitos hay una fiebre porque cada vez que tenemos un nuevo caso de Covid-19 muchos creen que se trata de un rebrote. Pero no es así”, dice el infectólogo Juan Celis, quien considera que este miedo podría responder a la comparación con Europa, donde algunos países están viviendo una segunda ola del Covid-19, a tal punto que se han visto obligados a volver a las cuarentena. Pero ¿Perú podría vivir una “ola europea”?

“Hay razones para considerar que no viviremos lo mismo que Europa. Allí son más disciplinados y cuando ocurrió la primera ola solo el 15% se infectó. Entonces salieron de su cuarentena y están nuevamente expuestos al virus, pero aquí en Perú, de acuerdo a las autoridades, al menos el 30% estuvo contagiado”, dice Juan Celis, quien agrega que “nosotros tenemos la inmunidad colectiva más alta del planeta, aunque la alcanzamos a la mala”.

Hace un par de días, el premier Walter Martos dijo que el 35% de peruanos ya se ha infectado. Aunque aún no está listo el estudio de seroprevalencia que respalde esa cifra, el primer ministro dijo que en 10 días se conocerían los resultados.

En esta línea, el economista Waldo Mendoza volvió a indicar que unos 15 millones de peruanos ya se habrían contagiado, tras basarse en las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). “Es sabido que las cifras de infectados y muertos están subregistrados. Por eso muchos estudiosos miran las cifras del exceso de muertos”, dijo a un medio de comunicación.

Pero hay un punto importante que no se debe descuidar: aún se desconoce cuánto dura la inmunidad en una persona que fue contagiada. “Los detalles sobre la inmunidad y sus efectos no se conocen todavía, por eso no podemos descartar una segunda ola. Además, si llega, aún nuestro sistema de salud no tiene las armas para enfrentarlo”, advierte la infectóloga Camille Webb.

Los especialistas coinciden en que se debe continuar con el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Además, recomiendan al Gobierno que implemente el rastreo de contactos. “Si nos relajamos y de pronto abren espacios que fomenten la aglomeración, ahí sí habría riesgo”, indica Celis.

La encuesta de IEP también revela que la mayor preocupación de los encuestados continúa siendo que un familiar se contagie (85%), seguido por infectar a otras personas (78%) y a contagiarse uno mismo (74%).

La clave

El papel del Ejecutivo. En comparación con agosto, un 9% más considera que el Gobierno viene manejando correctamente la crisis contra el Covid-19. El porcentaje subió de 23% a 34%. En tanto, un 70% considera que la responsabilidad de que este virus aún no esté controlado recae en el incumplimiento de los ciudadanos.