Descartan reinicio de clases presenciales en Moquegua

Moquegua. Los escolares de las zonas rurales de Moquegua, no podrán retornar este año a las labores presenciales. El gerente de Educación, Julio Bernedo Soto, señaló que no se cumplen con las condiciones básicas para garantizar el retorno de las labores presenciales, autorizado por el Gobierno Central.

Bernedo recordó que para que retomen las clases presenciales en las zonas urbanas, los docentes deben residir en el lugar y, además, no deben registrarse más de 10 casos de COVID-19 en los últimos 15 días. “Hemos visto que no reunimos con estas condiciones y por lo tanto no hay posibilidad de convocar a las clases presenciales”.

La autoridad regional agregó que redujeron la brecha de no conectividad a 2% de escolares en toda a región. Finalmente agregó que esta semana estarían llegando las tablets para los alumnos que tienen dificultades para realizar sus clases remotas.