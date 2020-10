Cusco: capturan a delincuente que fingió ser turista para robar S/ 50.000 de casa de cambios

Agentes de la Policía de Turismo capturaron en flagrancia delictiva al ciudadano colombiano Daniel Palermo Obando de 25 años, quien la mañana de este martes ingresó a la casa de cambio “Macro Dólar” junto a otras dos personas y haciéndose pasar por turistas con la excusa de ofrecer oro. Los delincuentes habrían aprovechado el momento en que el propietario atendía a otros clientes para sustraerle un morral con S/ 50.000.

El robo, de acuerdo a reportes de la Policía Nacional, sucedió a las 11.10 horas aproximadamente, en el local comercial ubicado en la avenida El Sol. El propietario, Lucio Rendón, se percató de inmediato que el dinero fue sustraído y corrió tras los sospechosos. Solo pudo ver que cada uno tomaba distintas direcciones, pero quien tenía el dinero abordó un taxi para huir. Con ayuda de transeúntes lograron dar aviso a los agentes policiales.

En un rápido despliegue, a menos de cinco minutos de lo sucedido, lograron intervenir al vehículo taxi en el que huía por inmediaciones del templo La Merced. En el asiento posterior estaba Obando tratando de ocultar su botín con una casaca. Al realizarle el registro personal, los policías constataron que se trataba del morral sustraído, en cuyo interior habían 286 billetes de S/ 50 y 357 de S/ 100. Afortunadamente, el agraviado pudo recuperar todo su dinero y reconoció al detenido.

Por su parte, el jefe de la División de Investigación Criminal, comandante PNP Luis Zerpa, detalló cómo ingresó este sujeto a nuestro país. “Según la entrevista inicial (al detenido), él ingresa vía terrestre por la frontera de Ecuador, pero lo hace en forma ilegal. Luego de eso llegó a Lima y hace una semana más o menos se vino a Cusco”, precisó.

Palermo Obando negó el robo y refirió que apenas lleva un día en la ciudad del Cusco. Frente a los hechos, permanecerá en calidad de detenido. “No hemos robado nada. Yo llegué ayer, no me quedé en ningún hotel, yo dormí por ahí. Yo no sé dónde vive ella (refiriéndose a la mujer con quien habría ingresado a robar), yo me la encontré no más”, dijo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad comprobarían que este sujeto y sus cómplices ingresaron al local comercial con toda la intención de robar. “El señor se encontraba en posesión del dinero y existen otros videos que lo sindican. Así él pueda negar, hay videos de cómo ingresa y sustrae estos 50.000 soles”, refirió el jefe de la Divincri.