Stefano Tosso es acusado de acoso sexual por exalumnas de teatro

Un grupo de jóvenes mujeres denunció públicamente haber sufrido acoso sexual por parte del actor Stefano Tosso.

Una de las presuntas víctimas contó en el programa Magaly TV La Firme que el actor la contactó por redes sociales en marzo pasado y le insistía para concretar una salida.

Incluso, la denunciante señaló que en una oportunidad Tosso realizó actos de connotación sexual frente a ella durante una videollamada.

“Hubo una vez donde estábamos hablando por videollamada, le estaba contando de un tema familiar y de la nada bajó la cámara y empezó a tocarse. Yo me asusté porque no se dio el contexto, no me lo pidió, fue de la nada, por eso le colgué”, relató.

Así como la joven, otras realizaron acusaciones similares a través de la página Influencer Out Of Context. Algunas de las denunciantes aseguran haber sido acosadas cuando eran menores de edad e incluso sostuvieron haber sufrido tocamientos indebidos cuando compartieron el mismo trabajo con el actor.

Hasta el momento Stefano Tosso no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, a la fecha ninguna denuncia se ha formalizado.

¿Con qué pena se castiga el acoso?

A partir del 2018 se incluyó al acoso en el Código Penal. Desde ese año también se tipificó como delito la difusión de imágenes o audios con contenido sexual, el acoso sexual y el chantaje sexual.

En el Decreto Legislativo 1410 se detalla que el acoso se castiga con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años e inhabilitación.

Asimismo, se detalla que la misma pena se aplicará si el acosador usa cualquier tecnología de la información o de la comunicación.

Si la víctima es menor de edad, adulto mayor, gestante o con discapacidad, la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de siete años, así como la inhabilitación y de doscientos ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.

En el caso del acoso sexual, la pena podría ir desde los tres hasta los cincos años de cárcel efectiva, además de inhabilitación.