El Ministerio de Salud (Minsa) evalúa una nueva guía para mantener o no el uso de la ivermectina en pacientes ambulatorios considerados de alto riesgo e infectados con el Covid-19.

Según el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, miembro del comité de expertos del Minsa, esto se hará tras analizarse la data nacional generada por miles de pacientes del primer nivel de atención a quienes se les recetó la ivermectina y “se obtuvo una buena experiencia en el control del virus”.

Hay que precisar, agrega, que estos resultados se vieron en pacientes de alto riesgo como diabético, hipertenso, asmático o con obesidad con síntomas leves de la infección.

Maguiña explicó que la información llegó de Contamana (Loreto), Chincha (Ica), Áncash, Arequipa, Trujillo y Lima donde se reportaron efectos favorables con el uso de este fármaco antiparasitario. “El Colegio Médico ha dicho que se analice esto para continuar o no con el uso de la ivermectina y no esperar a que lleguen datos del mundo, y es una data de miles de pacientes de primer nivel de atención manejada por médicos en el campo, eso tiene mucho valor”.

Hay que precisar que hace poco el Minsa decidió retirar de la guía el uso de la hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina para el tratamiento de los pacientes hospitalizados.

Sin embargo, desde junio aparecieron trabajos internacionales que decían que esos fármacos no funcionaban en hospitalizados y el comité de expertos del Minsa recomendó que estos debían retirarse de las guías iniciales para el manejo de pacientes hospitalizados. Sin embargo, Minsa demoró en tomar esa decisión.

Así, Maguiña descartó que el Minsa retirara el uso de estos fármacos tras el estudio del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud, pues el comité de expertos ya lo había explicado con anterioridad.

“Las conclusiones a que llegó IETSI no están de acuerdo a la realidad porque echaban la culpa a los medicamentos que causan la muerte hasta en un 84% y eso es falso. Lo que pasa es que no funcionaron, es diferente a decir que a maten”, destacó el médico.

“No las usamos en UCI”

Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, precisó que desde mayo o junio ya no se usan la hidroxicloroquina y azitromicina en pacientes internados en UCI porque hubo reportes a nivel internacional que generaban arritmias y en el Perú se vio casos parecidos. Tampoco se utiliza la ivermectina en este tipo de pacientes, pues no hubo logros.

“Se llegó a la conclusión que no se iba utilizar la ivermectina porque no se vieron beneficios, y a la par en varios hospitalizados también hubo reporte de que no habían beneficios de esos tres medicamentos”, comentó.

Hay que precisar que hay quienes advierten los efectos nocivos de la ivermectina sin acompañamiento clínico, como el médico infectólogo Juan Carlos Celis, de Loreto. Él asegura que este genera daños en los pacientes con Covid-19 cuando se da sin supervisión médica.

Precisó que incluso se ha visto una reacción necrótica o se han reportado efectos adversos como mareos y taquicardias en pacientes que tomaron dosis excesivas de ivermectina. Así, todo depende del Minsa.

“A pacientes solo se les da soporte en UCI”

“Cuando se da esta enfermedad, solo se da soporte”, remarcó Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva.

Indicó que se maneja a los pacientes hospitalizados de acuerdo a sus complicaciones. “Se le da soporte con oxígeno, corticoides, dexametasona que es un antiinflamatorio potente cuando el paciente tiene un compromiso pulmonar, o anticoagulantes”.

A la fecha, según el Minsa, en Perú hay 888 mil 715 casos y 34 mil 149 decesos por el virus.

La clave

“En el mundo no hay un solo medicamento que sirva para tratar esta enfermedad, lo que tenemos son medicamentos para tratar las manifestaciones de la infección”, aseguró Pilar Mazzetti.

