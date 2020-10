Arequipa: denuncian abandono de cuidante que fue atropellado en inauguración de la Variante

Jorge Valderrama Rodríguez fue atropellado por un tráiler el 14 de agosto de 2019, minutos antes de la inauguración de la Variante de Uchumayo por el gobernador Elmer Cáceres Llica. Ha pasado más de un año y el trabajador de 42 años, aún espera la ayuda que le prometieron.

Entre las promesas incumplidas está una indemnización que nunca llegó. Jorge recibió un subsidio hasta febrero de este año. Ese dinero era muy necesario debido a la crisis que generó la pandemia, pero se lo cortaron. Su familia ha tramitado de nuevo y está a la espera de la respuesta del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Una de las que más lucha para que el obrero no quede abandonado, es su tía Norma Rodríguez. Ella narra que Jorge es soltero y con el dinero que ganaba ayudaba a su madre que tiene cáncer. Tras el accidente, quién ahora necesita ayuda es Jorge. “Todavía no camina. No puede ir ni solo al baño. Tenemos que ayudar. Todos los días debe ir a su tratamiento a la clínica San Juan de Dios y se gasta en taxi. El médico le ha dicho que es un tratamiento largo y no tenemos ni silla de ruedas. Necesitamos ayuda”, contó.

Desde el día del accidente, el obrero ha sido sometido a 17 intervenciones quirúrgicas. En el proceso le han amputado parte del pie derecho y según el informe médico del 24 de setiembre de este año, aún tiene fractura de diáfisis del fémur y la tibia. También una seudo artrosis de tibia derecha.

Son conscientes que si llega a caminar, será despues de varios meses. “No va a poder trabajar, ha quedado discapacitado y por eso pedimos que el Gobierno Regional cumpla sus compromisos. Días después del accidente y por la presión mediática, vino el propio Cáceres Llica y su esposa para decirnos que nos ayudarían. Todo quedó en palabras. Nosotros queríamos llegar a una conciliación, pero vemos que ellos quieren un juicio. El año pasado fui a preguntar del caso al jefe de personal, y me ha dicho que no iban a hacer nada, y que hagamos juicio si queremos”.

Mientras pasan los días y sufren de la indiferencia de las autoridades y funcionarios del gobierno regional, Norma y su sobrino deben gastar entre 40 a 50 soles diarios en taxis de ida y vuelta desde el distrito de Paucarpata a la clínica. “Trabajo de manera independiente y por esto de la pandemia me quedé sin trabajo. Me he tenido que prestar plata porque mi sobrino tampoco tiene. No nos queda otra que hacer el juicio para que esto no quede impune”.

Responsabilidad

El 13 de agosto, a las 22:19 horas, el señor Leoncio Ccama que tenía el cargo de coordinador de obreros en la Región, envió un mensaje al grupo de WhatsApp, indicando lo siguiente: “Buenas noches compañeros, todos los guardianes se les convoca a las 7 y 30 am en forma obligatoria en el óvalo frente al Conafovicer no faltar se tomará asistencia”.

Bajo esta orden, Jorge Valderrama que trabajaba como guardián en la obra San Juan Bautista de la Salle, acudió a realizar labores de limpieza. Se dirigía hacia el puente de la Evitamiento con Variante cuando fue atropellado. Es decir, en plena jornada laboral.

Pese a estos detalles, la institución quiso evadir su responsabilidad, indicando que fue un accidente de tránsito y no laboral. Ante ello, la Sunafil realizó la investigación y al encontrar las irregularidades multó a la entidad con 283 mil 500 soles. Se desconoce si esta fue cancelada.