A casi dos años de su designación, en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), continúa discutiéndose si la actual procuradora, Rosa Vallejos Beltrán, tiene las competencias para desarrollar sus funciones.

La República accedió a un informe demoledor del exjefe de Asesoría Jurídica del GRA Walther Paz Valderrama, quien en 52 páginas argumenta por qué Vallejos Beltrán no debería continuar en el puesto. El documento fue colocado en el despacho del gobernador Elmer Cáceres Llica en febrero pasado. Incluso existe un proyecto de resolución para anular el nombramiento pero aún no se toma una decisión. La Contraloría General de la República tomó conocimiento de estos hechos. En una comunicación dirigida a Cáceres, el 5 de octubre pasado, le pide acciones y de haber responsabilidad procesar a los funcionarios involucrados. Cita la ley 27444 sobre los actos administrativos y que estos no pueden anularse pasados dos años. Vallejos alcanzó esta plaza en la gestión de la gobernadora Yamila Osorio Delgado, diciembre de 2018 tras un concurso público. Pasado diciembre próximo, este acto ya no podría anularse por prescripción.

Según el informe de Paz, dicha convocatoria no debió realizarse, no respetó las leyes anuales de presupuesto. Con estos argumentos, la procuradora adjunta Amparo Begazo quiso traerse abajo la resolución que designa a Vallejos, que se constituia en su jefa. El caso llegó al Poder Judicial en 2019. El 11 Juzgado de Trabajo se pronunció archivando la solicitud.

Falta perfil

El informe del entonces del jefe de Asesoría Jurídica es posterior al fallo judicial. En este insiste que la citada profesional carece de experiencia en defensa jurídica y especialidad jurídica.

Acredita-se sustenta en el documento- haber trabajado en forma voluntaria en la municipalidad distrital de Tomebamba como asesora ad hónorem en el programa del Vaso de Leche, especialista administrativa en Registros Públicos y técnico judicial en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El informe concluye que esas tareas no dan cuenta de pericia en el litigio.

En especialidad jurídica, la profesional acredita un diplomado que desde la perspectiva del informe no reúne los créditos necesarios, estos por lo menos deben asegurar 24 y lo presentado por la postulante alcanza los 16.

Vicios en el concurso

Según el informe de Paz Valderrama durante el desarrollo del concurso hubo una serie de acciones destinadas a favorecer a la concursante. Hubo una indebida inscripción de su currículum vitae y se le debió descalificar. Pero no ocurrió eso. Cita las bases, cuando el postulante registra su información profesional en la página web del GRA ya no la puede modificar. Vallejos hizo lo contrario. Se registra, el 26 de noviembre de 2018. En esa fecha, dejó en blanco capacitaciones ni publicaciones y declara haber trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones.

Tres días después, no obstante la prohibición, varía esa información. Adiciona que tenía publicaciones, capacitaciones y modifica su desempeño profesional: borra lo del Jurado e incluye como experiencia la municipalidad de Tomepampa.

Declara haberse desempeñado ahí como asesora ad honórem del programa del Vaso de Leche. Meses después también se corrobora que ese dato no es muy preciso. El ya entonces alcalde de esa comuna, John Max Chirinos Pérez, aclara que Vallejos hizo tareas de asesoría legal pero para la alcaldía y coordinaciones, no asesoría, en el Vaso de Leche. Además trabajó en Tesorería. En las dos situaciones, la postulante ha brindado un trabajo gratuito ad honórem que no necesariamente computa como experiencia laboral.

Sobre ello se hizo una consulta a SERVIR que también coincide con esa apreciación. De esta lectura se desprende que la comisión no debió darle los puntos a Vallejos. En ese concurso integró la comisión evaluadora el actual jefe de Planeamiento del GRA Javier Rospigliosi, a quien se sindica de favorecer a Vallejos. Esa acusación la hizo el exsecretario de trabajadores contratados del GRA, Cristian Orihuela quien dijo que Rospigliosi tuvo un vínculo laboral con ella en Registro Públicos, por eso la favoreció.

Rospigliosi ha respondido. Calificó esta información como “un refrito”. Admitió haber sido jefe de Vallejos en Registros Públicos pero eso no es causal de abstención en un concurso de selección. “En ese momento, mi subordinado Renzo Medina también participaba y no me abstuve”.

Además recordó que en ese proceso los demás postulantes no efectuaron ningún reclamo. ¿Le parece que su experiencia en Tomebamba es suficiente para ser procuradora regional? Le preguntamos. “Ella tiene 20 años de experiencia como abogada, existe la ley del voluntariado y esta merece un reconocimiento en los concursos (ley 28238, articulo 11) Se trata de interpretaciones antojadizas”.

Sobre la adulteración de información en la CV sostiene que todos los formatos se presentaron correctamente.

Procuradora: no es un informe vinculante

Rosa Vallejos respondió sobre el informe del exjefe de asesoría jurídica. Se trata, dijo, de una opinión de parte que carece de carácter vinculante para que se anule su nombramiento. “El gobernador (Elmer Cáceres) ha tenido a bien seguir investigando. Ese proceso no ha terminado porque él considera que hay vicios en el pedido de invalidez de mi nombramiento”, respondió.

En la observación de que tendría poca experiencia laboral, sostiene que tiene 20 años de abogada. Laboró en el sector privado y en el Estado, como en la municipalidad de Tomebamba, Registros Públicos y Jurado Nacional de Elecciones. “Se están agarrando de uno de los certificados de mi currículum. La finalidad es que no quieren que continúe en el cargo”, declaró.

Sobre la observación de que su cargo ad honoren de encargada del programa de Vaso de Leche de Tomebamba no acredita como experiencia laboral, Vallejos señala que en estas comunas pequeñas un funcionario puede tener varios cargos. Sostiene que ejerció de asesora legal, en el programa de Vaso de Leche, tesorera y otros, pero aparecía en planilla solo por uno y en los demás se le consignó como voluntariado. “La ley del voluntariado también se cuenta como experiencia profesional”, aseveró.

Mientras sobre la acusación de no cumplir el perfil, respondió, que el que tiene que calificar su currículo es el área de Recursos Humanos. “Ellos saben cuando una persona tiene experiencia, yo acredito con diplomados especialización en las áreas en las cuales yo me desempeño. Entonces ellos saben si ese certificados cumplen o no con los requisitos”, sostuvo.

Además negó que haya hecho modificaciones en el registro de su información profesional luego que las presentó. Las bases no lo permiten. “No (hice modificaciones) es exactamente igual como al principio”, indicó la letrada. Acotó que espera el informe que pidió el gobernador para ver si se corrobora lo señalado por Walter Paz o le da la razón.