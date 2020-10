Padres denuncian desaparición de su hija en Estados Unidos

Familiares de la peruana Cindy Chavarría denunciaron a través de las cámaras de Domingo al día que su hija se encontraba desparecida desde hace dos meses en Wisconsin, Estados Unidos.

Según el padre de la joven, ella viajó en 2018 al país norteamericano para realizar un curso sobre su carrera que duraría cuatro meses; sin embargo, decidió quedarse para cumplir el tan ansiado ‘sueño americano’ y poder darle mejor calidad de vida a su pequeña hija y a sus padres.

Amigas de la desaparecida, quienes decidieron no revelar su identidad por temor a represalias, manifestaron que la vida de Cindy cambió desde que contrajo nupcias con José Eduardo, cocinero de uno de los restaurantes en el que ella trabajaba.

“La verdad, ella cambió muchísimo cuando se casó con él. Sí eran muy constantes sus discusiones con Eduardo. Ella me llamaba y me decía ‘Lalo’ llegó borracho, tomó mucho, está grosero y me trató mal. Incluso, una vez me dijo que él no la quería dejar ir a trabajar”, contó una de sus amigas al noticiero.

Los padres de Cindy manifestaron que la última conversación por videollamada con su hija fue el 7 de julio, días después solo se escribían por mensajes de WhatsApp, los cuales, según ellos, eran influenciados por José Eduardo.

“Yo creo que esos mensajes eran manipulados, mi hija siempre hacía videollamadas directas. Yo ya me sentía preocupada. No hemos recibido una llamada de nuestra hija hasta hoy”, declaró la madre de Cindy.

Finalmente, pidieron a las autoridades ayuda para saber qué es lo que ha sucedido con su hija. Asimismo, en caso de que se encuentre sin vida, solicitaron la repatriación su cuerpo.

Cabe resaltar que hace unos días un cuerpo fue hallado en un terreno de Wisconsin y se esperan los exámenes para comprobar que se trata de Cindy Chavarría. De ser así, se trataría de un presunto feminicidio, por lo que la familia de Cindy exige justicia.