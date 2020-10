Mary Lucero, la madre cusqueña desparecida en México

Cusco

Mary Lucero Mescco Molina partió a México en julio pasado. El objetivo de esta madre cusqueña de 25 años era recuperar a su hija. Sus familiares, en la Ciudad Imperial, no saben de ella desde el 13 de agosto último. Sobre esta desaparición se ha tejido una historia llena de incertidumbre. A miles de kilómetros, los cercanos a Mary Lucero no saben a quién recurrir. Mediante vigilias y plantones, intentan llamar la atención de las autoridades nacionales y de México para que ayuden a ubicarla.

¿Historia de un secuestro?

Mary Lucero residió cinco años en la ciudad de México, junto a su pareja y padre de su hija, el peruano Porfirio Acho. Sin embargo, la relación con él se volvió tormentosa y retornó a Cusco sin la custodia de su pequeña. En julio de 2019, regresó para luchar por la patria potestad de la menor. La batalla legal aún no tuvo desenlace y ella tenía previsto retornar el 16 de marzo último al Perú. La sorprendió el cierre de fronteras por la pandemia.

Así llegó agosto y la cusqueña, en compañía con otras tres personas, dos de ellas peruanas, viajaron de paseo hacia Guadalajara. El 13 de ese mes, Mary Lucero tuvo la última comunicación telefónica con su hermana gemela Mary Cielo. Luego ya no se supo de ella.

De acuerdo a lo informado por las autoridades mexicanas, esa misma fecha, la desaparecida y sus amigos fueron arrestados en la jurisdicción de Atotonilco El Alto. Les acusaban de haber robado 15 mil pesos y monedas de plata a un hombre de 70 años de edad. Dos días después fueron liberados tras devolver el dinero. Un hecho que la familia de Mary Lucero desconocía varios días después de lo sucedido.

“Tengo entendido que se retiró la denuncia por el agraviado y quedaron libres”, dice Mari Cielo Mescco, hermana de la desaparecida.

18 días después de ese suceso, la actual pareja, cuya identidad se guarda bajo cuatro llaves, llamó a la familia de la cusqueña para informar que Mary Lucero había sido secuestrada. Pedían de rescate 250 mil pesos, un equivalente a 40 mil soles. “Enviamos una parte del dinero porque su pareja quedó en poner la otra parte, pero no la liberaron”, agregó la hermana.

El presunto negociador desapareció de escena. Les dijo que teme teme por su vida, no quiere problemas.

El exesposo de Mary Lucero, con quien existe un proceso legal por la patria potestad de la menor, también se desentendió del tema; “lo llamé y me dijo que no tenía tiempo, que no quería hacerlo”, dijo Mary Cielo llena de impotencia.

La familia pide a las autoridades nacionales y mexicanas interés por el caso.La fiscalía de Jalisco, mediante un comunicado, reconoció que la investigación de la desaparición de los cuatro jóvenes (tres de ellos peruanos) se inició con varias imprecisiones. Inicialmente se consignaron datos falsos de sus identidades, dándolos a todos como ciudadanos mexicanos.

Mary Cielo, la hermana gemela de la desaparecida, ha iniciado la búsqueda de su hermana. No conoce a las otras que acompañaban a Mary Lucero cuando desapareció. El último viernes viajó a Lima para buscar el apoyo de las autoridades nacionales.Se entrevistó con congresistas y representantes de la Cancillería con la esperanza de conseguir un vuelo humanitario hacia México para acompañar las acciones de búsqueda.

“Cuando un extranjero se pierde en el Perú sus cancillerías hacen todo lo posible para ayudar a los familiares, espero que nos apoyen para hallar a mi hermana”, manifestó.

Ayer los padres, familiares y amigos volvieron a realizar una vigilia en la ciudad de Cusco. Piden la pronta ubicación de la madre que viajó en busca de la custodia de su hija y que ahora desapareció.