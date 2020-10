Doctora de 73 años supera la COVID-19 y es dada de alta luego de tres meses

Teresa Cano Gonzales, una especialista de salud de 73 años de edad, fue dada de alta de la Villa Mongrud tras batallar durante tres meses contra el nuevo coronavirus. Según cuenta, ella pertenece al equipo del Comando COVID-19 y pese a adoptar los cuidados establecidos, ella se contagió.

“Yo trabajo en el comando COVID-19 pero, por mucho que me cuidé y todas las medidas que tomé, aun así, me contagié. Como no tenía síntomas, pensé que era asintomática, pero al quinto día estaba con 88 de oxígeno. Llegué con las justas, de lo bien que aparentemente que estaba”, dijo la doctora en diálogo con Canal N.

Añadió que gracias a la atención de un equipo médico, entre los que destaca su hijo Miguel Pineda Cano, pudo recuperarse. Enfatizó la importancia en el tratamiento psicológico y “el buen trato” de los miembros del nosocomio.

“Es muy difícil, pues cuando decidí traerla acá no pensaba yo mismo atenderla pero hay que tomar esa decisión. Hay que ponerse el EPP de médico y dejar el de hijo y yo mismo tratar y levantarla de esto. Es mucha presión pues eran 11 en mi pabellón”, dijo Pineda Cano.

Ante el aumento de casos positivos, la experta instó a la población que continúen acatando las medidas de seguridad como el lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento social.

En el Perú, un total de 886.214 personas adquirieron el virus desde que inició la pandemia. Asimismo, los decesos alcanzaron a 34.095, según el Ministerio de Salud.