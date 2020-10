Cieneguilla: falso cliente asalta minimarket ubicado a pocos metros de caseta de Serenazgo

Un hombre armado asaltó un minimarket en la avenida Nueva Toledo, en Cieneguilla, y logró llevarse más S/ 2.800 en tan solo 30 segundos.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el hampón llegó al establecimiento en una motocicleta lineal que era manejada por otro sujeto. Al ingresar en el local, consultó los precios de algunos productos.

“Vino, me preguntó por comida de perro y yo le dije que ahí estaban todos los precios. (...). De frente me encañonó y me dijo ‘dame el dinero’ con un montón de lisuras”, narró Karina Vásquez, la encargada de la tienda, a América Noticias.

Aprovechando que portaba una pistola, el delincuente obligó a la trabajadora a abrir la caja registradora y que ella misma saque los billetes, con el fin de que sus huellas no queden como evidencia y sea reconocido.

Asimismo, le pidió entregar su canguro y celular. Tras cometer el robo, el sujeto volvió a subir a la moto y, junto a su amigo, fugó con total tranquilidad.

Una testigo dijo que se comunicó con policías y serenos, pero estos demoraron en llegar. Ella y otros vecinos, quienes afirman que la seguridad no existe en la zona, realizaron una protesta. Además. advirtieron que los hechos delictivos se han incrementado considerablemente a pesar de que a escasos metros está una caseta de Serenazgo.

“Estamos absolutamente desesperados y con mucho temor. Queremos que la caseta de Seguridad Ciudadana tenga personal de día y noche. En cualquier momento, acá nos van a matar”, manifestó la preocupada mujer.