Antes de que acabe el año, en tres regiones del país retornarán las clases presenciales en colegios públicos de zonas rurales que se encuentran libres de Covid-19 y que tienen problemas de conectividad, lo cual impide que los estudiantes accedan al programa Aprendo en casa.

La primera región en poner en marcha este plan piloto ha sido Arequipa. El último miércoles, los 86 alumnos de la escuela del centro poblado San Cristóbal, en la provincia de Condesuyos, volvieron a las aulas con mascarilla y protector facial.

Antes de ingresar a clases se lavaron las manos y un profesor les tomó la temperatura. Los salones tuvieron que reducir su aforo al 50% y cada uno de ellos fue acondicionado con carpetas individuales separadas a un metro de distancia y con protectores de vidrio. Los cinco docentes pasaron pruebas moleculares y los menores por rápidas. Los alumnos estudiarán por turnos.

Según el gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, también se viene coordinando para lo mismo con los centros poblados de Pachana, Ocoruro, Maukallacta y Huaytapampa, lo que beneficiaría a 3 mil escolares de la UGEL de Condesuyos.

Junín y Madre de Dios son las otras regiones que alistan el retorno de las clases escolares a pedido de las poblaciones libres del Covid-19 que están preocupadas porque sus escolares no han accedido a Aprendo en casa.

El director regional de Educación de Junín, Bladimir López, afirmó que las sesiones en aula volverán en las comunidades campesinas de Runatullo (Concepción) y Yanec (Tarma), así como en la Central Ashaninka de Río Tambo, en el Vraem (Satipo).

“El plan piloto arrancará en la zona de Runatullo. Ya tenemos mascarillas, protectores, cabinas de seguridad y se han formado comités de salud con padres de familia, a fin de cumplir con todos los protocolos para evitar cualquier contagio”, dijo.

En el caso de Madre de Dios, el director regional de Educación, Carlos Carrasco, explicó que las clases presenciales volverán en tres colegios ubicados en el distrito de Fitzcarrald, dentro del Parque Nacional del Manu. “Hay solicitudes de las poblaciones nativas de Tayakome, Yomibato y Maizal y Cacaotal, las cuales son protegidas por el Sernanp y apoyadas por una ONG. Las escuelas son unidocentes y ya tienen el visto bueno del gobierno regional”, señaló.

Estas dos últimas regiones, a diferencia de Arequipa, solo esperan que se publique la norma que corrige la Resolución Ministerial N° 229, la cual -desde junio- autoriza las clases presenciales en zonas rurales libres de Covid-19 y sin conectividad (radio, televisión e internet).

“Se está flexibilizando el plan, tras el consenso con las regiones, para que se tome en cuenta indicadores de casos de Covid-19 ya no a nivel provincial sino a nivel distrital y de centros poblados. Eso sí, esto no será algo masivo para las zonas rurales sino solo para las que estén libres de Covid-19 y no tengan conectividad”, manifestó Nora Delgado, directora de Educación Intercultural Bilingüe, Servicios Educativos Rurales y Educación Básica Alternativa del Minedu.

Agregó que esto beneficiará, sobre todo, a los pueblos indígenas, como los asháninkas, machiguengas, shipibos y nahuas.

En la actualidad, como lo reveló La República, hay más de 300 mil escolares que no están estudiando, ya sea porque no acceden a Aprendo en casa. “Con la estrategia se espera reducir esta cifra”, dijo Delgado.

Claves

Hasta junio, según el Minedu, Ica, Áncash, Loreto, Ucayali, Ayacucho y Piura habían solicitado tener clases presenciales.

No obstante, las direcciones regionales de Piura y Áncash respondieron que esto no es factible hoy por riesgos.

En Loreto, el gobernador Elisban Ochoa dijo que hay maestros itinerantes que van a las zonas con altoparlantes. Lo mismo pasa en Ucayali.

