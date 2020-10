Las medidas anunciadas por el presidente Martín Vizcarra el último miércoles finalmente se oficializaron por medio del Decreto Supremo N° 170-2020-PCM, publicado en El Peruano.

Uno de los puntos más polémicos es el uso de las playas. Este indica que en una primera etapa no se hará uso de las zonas de descanso de arena, piedras colindantes con el mar ni el mar mismo los días viernes, sábados y domingos, con la excepción de la realización de deportes acuáticos sin contacto, como el surf, vela, remo, además de otros. Mientras que de lunes a jueves se podrá ingresar al mar, así como a espacios contiguos, siempre que se respeten las medidas de bioseguridad; no obstante, no se permitirá el consumo de alimentos y bebidas (excepto agua).

También se sabe que la medida se aplicará únicamente en Lima y Callao. Para el resto del litoral peruano, las municipalidades tendrán que adoptar las acciones correspondientes en coordinación con los gobiernos regionales y las Direcciones Regionales de Salud y de Comercio Exterior y Turismo.

Ayer, el premier Walter Martos indicó que las playas “se están abriendo en dos etapas”. La primera, que consiste en el ingreso de lunes a jueves, se hará durante noviembre. Vale recordar que en un principio se hablaba de un plan que consistiría en tres fases y recién en la segunda se permitiría el acceso a los balnearios, por lo que varios alcaldes de Lima dijeron estar sorprendidos con el cambio.

Precisamente, el burgomaestre de Miraflores, Luis Molina, señaló que no están de acuerdo con la apertura de playas debido al peligro que significa, pero que cumplirán con el decreto.

Adelantó que el lunes presentarán un plan de acciones para los cinco meses siguientes, que incluirá colocar duchas y baños, así como arreglar baños dañados, recoger los escombros y colocar paneles que recuerden las medidas de bioseguridad.

Sumado a ello, agregarán a 50 personas, entre agentes de Serenazgo, Fiscalización, Defensa Civil y salud. No obstante, espera la ayuda ofrecida por el ministro del Interior, César Gentille, quien comentó que la labor que tienen las autoridades municipales sería complementada con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

El titular del Mininter también dijo que se evaluaba la posibilidad de entregar “una partida adicional a los gobiernos locales para las acciones de fiscalización que deben adoptar”. Molina precisó que sin este apoyo no se darán abasto. Dijo que necesitan S/ 3 millones. Barranco, Chorrillos y Ancón también pidieron fondos.

Carlos Pescorán, de la Subgerencia de Comunicación del municipio de Ancón, explicó que ellos requieren de S/ 3 millones para contratar a más personal.

Adelantó que se planea permitir el ingreso de máximo 7 mil veraneantes diarios distribuidos en las 10 playas que tienen, para lo cual proponen que se designe 6 m2 por persona. “Sobrevolamos el área con un drone para ver cómo distribuir a la gente”.

Pescorán hizo un llamado a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), pues han observado que no se cumple con el control de pasajeros en el transporte público, por lo que esto dificultaría su labor una vez que lleguen a Ancón.

En tanto, el alcalde Molina indicó que su homólogo de Lima, Jorge Muñoz, los convocó a una reunión virtual. Al respecto, el burgomaestre capitalino comentó que los distritos del litoral requieren de un acompañamiento económico y que la ministra de Economía le comunicó que se ponía a disposición.

Apertura de templos

De acuerdo a la norma, los templos podrán abrir sus puertas a partir del 2 de noviembre con un aforo no mayor a un tercio de su capacidad total. Además deberán cumplir los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, solo se podrán llevar a cabo celebraciones excepcionales, como bautizos, matrimonios, servicios funerarios de personas cuyo fallecimiento no esté relacionado al Covid-19 ni haya sospechas de ello, primeras comuniones, entre otras. Es decir, no se contemplan los cultos o misas de carácter regular.

Sobre ello, el pastor Pedro Suárez, presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep), dijo estar de acuerdo con la norma, debido a las circunstancias. No obstante, dijo que tiene “una visión un tanto sesgada porque más se acomoda a la liturgia de la Iglesia católica”.

Así, explicó que en la Iglesia evangélica el tema central es el culto comunitario. Y añadió que si bien no cree que haya mala intención, al parecer “no se entendió bien” la conversación que tuvieron con la ministra de Justicia, Ana Neyra, y funcionarios del sector Salud.

El pastor también sostuvo que presentaron un protocolo que consistía en 3 fases y recién en la última se permitía el ingreso de las personas, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y un aforo reducido. Incluso, dijo que se propuso reducir el tiempo del culto hasta a una hora de lo que normalmente son dos o más.

“Esperamos que sea una fase corta y que a mediados de noviembre pueda revisarse para que haya más consideración”.

No habrá piscinas

Si bien el alcalde Jorge Muñoz anunció que los parques y clubes zonales de Lima reabrirán este fin de semana, indicó que no se podrá hacer uso de las zonas de agua o piscinas, tal como señala la norma.

Esta prohíbe utilizar piscinas ubicadas en centros de esparcimiento, clubes zonales u otros que estén autorizados. “Solo podrán usarse para actividades formativas o terapéuticas, cumpliendo con los protocolos aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional”, señala el decreto.

Muñoz Wells dijo que Lima tiene 10 parques zonales habilitados. Para ingresar se tomará la temperatura, brindará un poco de alcohol, se deberá llevar la mascarilla puesta, así como mantener el distanciamiento social. Además, el aforo será del 60% de la capacidad total.

Y, tal como había adelantado el presidente Vizcarra, el decreto oficializó el levantamiento de la inmovilización obligatoria de los domingos a nivel nacional. La medida aún era vigente en Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, así como en las provincias de Abancay, Huamanga y Huánuco. No obstante, se mantendrá la prohibición del uso de vehículos particulares, así como el toque de queda que rige desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m.

34 mil decesos

Cifras del día. Según el Minsa, hasta ayer se registraron 883.116 casos confirmados para el nuevo coronavirus, de los cuales 800.480 ya están de alta. Asimismo, se informó que la cifra de decesos llegó a 34.033. Las muertes aumentaron en 49 respecto al jueves.

Minsa: “Se están tomando decisiones diferenciadas en cuanto al uso de playas”

El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, aseguró que se están tomando decisiones diferenciadas en el uso de playas del litoral, pues hay unas más ordenadas que otras y el nivel de riesgo varía dependiendo del lugar, y todo ello en coordinación con los municipios y gobiernos regionales.

“Se están evaluando diferentes escenarios y el riesgo se produce con más aglomeración de personas”, señaló.

Por su parte, Gladys Ramírez, especialista en epidemiología del Minsa, precisó que se darán directivas sanitarias en todo el país para que se mantengan los cuidados en las playas del litoral, como el distanciamiento físico, uso de mascarillas y el alcohol en gel para las manos. “Las playas no constituyen un riesgo, sino el comportamiento de las personas”, alertó Ramírez.

En esta primera etapa, el control se iniciará en Lima Metropolitana y Callao, donde los viernes, sábados y domingos habrá el cierre en el acceso a las playas y se van a promover otros tipos de actividades deportivas como la caminata, uso de la bicicleta, entre otros.

“Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, vamos a ver si se mantiene cerrada o se abre, y también vamos a ir evaluando hasta que se tome la decisión de apertura de la playa con determinado aforo”, precisó.

Según el viceministro de Salud, no va a haber una sola respuesta para todas las playas, sino situaciones adaptadas a cada realidad, de la manera más ordenada posible para evitar contagios.

