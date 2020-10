Cinco mil juguetes adquiridos por la Municipalidad Provincial de Canchis en Cusco, que debieron ser distribuidos a niños en Navidad del año pasado, fueron encontrados en el coliseo cerrado del distrito de Sicuani, capital de esta provincia.

Según informó el Gerente Regional de Control de Cusco de la CGR, Oscar Ayauja Medrano, los productos ingresaron a los almacenes municipales recién en julio pasado. Han pasados más de dos meses y aún las autoridades ediles no cumplen con realizar la verificación respectiva.

El representante del ente contralor refirió que los juguetes, entre camiones y muñecas, no consignan las especificaciones técnicas contratadas. “El contratista indicó la entrega de los productos con marcas específicas, sin embargo, el proveedor habría entregado indistintas marcas, así como juguetes que no corresponden a lo pactado”, citó el contralor.

Ayauja Medrano indicó los juguetes fueron adquiridos por un valor de S/ 259.000, monto que hasta la fecha no fue cancelado. “Las situaciones adversas están en que los bienes recibidos no están de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato y que no fueron cancelados”, agregó.

A su turno, el gerente general de la Municipalidad Provincial de Canchis, Ludwing Días, señaló que por temas administrativos no se pudo realizar la constatación de los productos que serían repartidos en la Navidad del presente año. Además, añadió que si el proveedor no cumple con las especificaciones técnicas, los juguetes serán devueltos.

Cusco, últimas noticias: