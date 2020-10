Arzobispo Javier Del Río Alba: “Papa Francisco no avala el matrimonio gay”

El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río Alba, descartó que el papa Francisco haya avalado el matrimonio homosexual, en recientes declaraciones emitidas en un documental. Del Río Alba, aclaró que el sumo pontífi ce se refirió a las uniones civiles, que no se equiparan al matrimonio heterosexual.

Del Río Alba participó en la conferencia “El Papa Francisco y las uniones civiles homosexuales”, junto a otros líderes religiosos. En la charla, el arzobispo de Arequipa sostiene que la unión civil reconoce algunos derechos de las parejas homosexuales, como el acceso al patrimonio o las visitas durante la estancia hospitalaria. En cambio, el matrimonio heterosexual abarca otras dimensiones, como tener hijos.

“El papa no ha dicho que el estado otorgue reconocimiento legal a las uniones homosexuales, equiparándolas al matrimonio, sino que legisle ciertos derechos que pueden originarse en la convivencia de estas personas”, refirió.

El arzobispo recordó que no es la primera vez que el papa Francisco emite una opinión similar, y que no modifi ca ni contraviene la doctrina católica, pues los derechos que reconocería la unión civil, no derivan directamente del matrimonio.

Otros participantes del conversatorio, señalaron que la homosexualidad es un pecado, pero no implica la exclusión de los gays o lesbianas de la Iglesia católica. Al contrario, diversos documentos piden acogerlos en de las comunidades cristianas.

El filósofo y excolaborador del papa Juan Pablo II, Rocco Buttiglione, reconoció que existe mucha hostilidad hacia los homosexuales (homofobia), lo que no corresponde al espíritu cristiano. Abogó por una protección legal a estas parejas. “El hombre es un animal muy extraño y los valores y pecados muchas veces son entrelazados entre sí, de tal manera que es muy difícil cortar y decir esto es bueno o malo”, manifestó.