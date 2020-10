Arequipa: Contradicciones en los discursos de Elmer Cáceres Llica

El gobernador regional Elmer Cáceres es la encarnación del doble discurso. “Sus enemigos” también son sus amigos.

Presume que la empresa Southern impulsa la revocatoria que se tramita para sacarlo del cargo. “Es parte de la democracia, parte del manejo político. Considero que detrás de esto podría estar Tía María (Southern Perú) porque me opuse (…) Capaz están financiando a esta gente”, declaró en la provincia de Condesuyos el último miércoles. Pero no en todos los casos, Cáceres declara contra esta compañía de capitales mexicanos dueña del proyecto Tía María en el valle de Tambo.

Southern apoyó con maquinaria la descolmatación del río Colca en setiembre pasado por el deslizamiento de tierra en el distrito de Achoma, Caylloma. Lo hizo a pedido de Autodema y el municipio de Caylloma. Además provee de oxígeno al hospital Covid.

Por estas acciones la autoridad “agradeció” al sector privado. Para los consejeros regionales Harberth Zúñiga y José Luis Hancco, hay contradiciones de parte de la autoridad. “No hay coherencia en los lineamientos del gobernador. Es como sus discursos contra el presidente Martín Vizcarra”, sostuvo Zúñiga. Cáceres busca entrevistarse con el mandatario, le pide ayuda para destrabar el proyecto Majes II pero en sus discursos le pide que “no meta sus narices con Arequipa”.

Cuidado con Caylloma

De otro lado, Cáceres se burló cuando se le consultó por la investigación que iniciará la comisión del Consejo Regional a la obra de la plaza cívica en la asociación Jardín del Colca en Yura. Su consultor Hugo Mendoza es el presidente de la asociación y el gobernador, uno de los socios. “Es el colmo, no tiene lógica son 20 mil cayllominos que tienen terrenos ahí y se van a benefi ciar con agua y desague. (…) Nuestro país es informal. No hay que meterse con los cayllominos”, dijo. Hancco indicó que el gobernador olvida que se está en un Estado de derecho y que la asociación carece de saneamiento físico legal por lo que no podría realizarse la obra. Mientras que Zúñiga indicó que sus declaraciones solo incentivan la desunión y que discrepa sobre que los cayllominos buscan hacerse de terrenos por la vía informal.

Dato

Para buscar la promulgación de la ley sobre Majes Siguas II Cáceres se reunió con el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro. Acordaron que desde el 27 de octubre se volverán a reunir, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas para culminar los informes técnicos y saldar la parte económica para destrabar el proyecto.