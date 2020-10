Pasajera denuncia secuestro en bus de transporte público de Tacna

Tacna. Una trabajadora municipal denunció que fue secuestrada por Edinson López Cañi, el chofer de un bus de transporte público de la ruta 203, quien le cobró una nueva tarifa y al no poder pagarla fue maltratada por este.

La mujer es fiscalizadora de comercio ambulatorio y se dirigía desde el distrito Gregorio Albarracin (cono sur) al pasaje Vigil (Cercado). Ella relató que, a pesar de sus súplicas, el chofer no se detuvo hasta llegar al grifo 28 de Agosto, en el distrito Ciudad Nueva (cono norte).

Recién allí, tras llamar a la Policía y compañeros, pudo bajar e ir a la comisaría para interponer su denuncia. Contó además que el fiscal Óscar Montoya minimizó lo ocurrido y le aseguró que no se trataba de un secuestro.

“Me dijo que un secuestro sería si me hubieran atado las manos o si me hubiera querido robar (...), me dijo que arreglemos ahí (en la comisaría) y que solamente era algo psicológico”, relató con indignación la trabajadora y madre de familia.

La Municipalidad Provincial de Tacna anunció un proceso sancionador para el chofer por maltrato al pasajero, que comprende una multa de dos unidades impositivas tributarias y 30 días fuera de servicio.

Durante las diligencias del caso, un empresario de transporte reprendió a la mujer por negarse a pagar el pasaje y ‘provocar’ lo que sucedió. Además, la amenazó al decir que hablaría con el alcalde Julio Medina. La denunciante ahora teme perder su trabajo y otras represalias.

